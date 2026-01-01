Déployez Fasten Health en un clic.
Gestionnaire de dossiers médicaux électroniques personnel et familial auto-hébergé qui consolide les données de santé des prestataires et des appareils.
Sélectionnez un forfait VPS pour Fasten Health
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Fasten Health
Fasten On-Prem est un gestionnaire de dossiers médicaux électroniques (DME) auto-hébergé et open-source qui permet aux individus et aux familles de consolider les données de santé provenant de médecins, d'hôpitaux, de laboratoires et d'appareils connectés dans une seule archive privée. Basé sur la norme de données de santé FHIR et écrit en Go, il ingère les dossiers via la saisie manuelle et les téléchargements de paquets FHIR exportés depuis les portails patients, et les affiche sur une chronologie unifiée aux côtés des notes, des affections, des médicaments, des allergies et des résultats de laboratoire.
L'auto-hébergement de Fasten sur votre propre VPS maintient les données de santé personnellement identifiables au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que chez un fournisseur de dossiers de santé SaaS — ce qui est important étant donné la sensibilité des antécédents médicaux. La base de données SQLite chiffrée, l'exécution Go en un seul binaire et l'inscription par utilisateur signifient qu'un petit VPS peut héberger confortablement un dossier personnel ou familial complet.
Caractéristiques principales de Fasten Health
Importation de bundle FHIR
Téléchargez les paquets FHIR exportés depuis des portails patients ou d'autres systèmes de santé pour intégrer l'historique médical existant dans l'archive.
Stockage natif FHIR
Stockez les enregistrements dans leur forme de ressource FHIR d'origine afin que les requêtes structurées, les exportations et le traitement en aval restent indépendants du fournisseur.
Saisie manuelle d'entrée
Ajouter les résultats de laboratoire, les affections, les médicaments, les vaccinations et les notes manuellement pour les visites, les prestataires ou les dossiers préexistants qui sont antérieurs à l'accès FHIR.
Comptes familiaux
Gérez les dossiers des partenaires, des enfants ou des membres de la famille vieillissants à partir d'une seule instance avec des comptes d'utilisateur distincts.
Base de données chiffrée
La base de données SQLite est chiffrée au repos par défaut, protégeant les dossiers de santé sensibles sur le disque contre l'accès opportuniste.
Pièces jointes du document
Joignez les documents numérisés, l'imagerie et les PDF aux rencontres afin que l'historique médical complet se trouve en un seul endroit consultable.
Pourquoi exécuter Fasten Health sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
AirTrail
Journal de vol personnel avec carte interactive, statistiques et prise en charge multi-utilisateur