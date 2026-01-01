Déployez Faktory en un clic.
Serveur de jobs en arrière-plan performant et indépendant du langage, doté d'une interface utilisateur web intégrée pour la surveillance et la gestion des jobs.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Faktory
Faktory est un serveur de tâches d'arrière-plan autonome qui apporte un traitement de tâches puissant à n'importe quel langage de programmation. Il fournit une interface simple basée sur un protocole afin que les workers écrits en Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP, et plus encore puissent tous partager la même infrastructure de tâches sans être liés à un seul écosystème linguistique.
L'auto-hébergement de Faktory sur votre VPS vous donne un contrôle total sur les files d'attente de tâches, la logique de réessai et les données de performance. Le tableau de bord web intégré vous permet de surveiller le débit, d'inspecter les tâches échouées et de gérer les files d'attente en temps réel sans aucun outil supplémentaire.
Caractéristiques principales de Faktory
Conception indépendante de la langue
Tout langage disposant d'une bibliothèque cliente Faktory peut mettre en file d'attente et traiter des tâches, facilitant ainsi l'intégration à travers des piles polyglottes.
Tableau de bord Web intégré
Surveillez les profondeurs de file d'attente, le débit des tâches et les échecs via une interface utilisateur intuitive basée sur un navigateur, disponible prête à l'emploi.
Persistance fiable des travaux
Les tâches sont stockées sur le disque à l'aide d'un magasin intégré compatible Redis, garantissant qu'aucun travail n'est perdu en cas de redémarrages ou de pannes.
Tentatives automatiques
Les tâches échouées sont automatiquement relancées avec des délais d'attente configurables, réduisant l'intervention manuelle pour les erreurs transitoires.
Priorisation de la file d'attente
Acheminer les tâches vers des files d'attente nommées avec des poids configurables afin que le travail à haute priorité soit toujours traité en premier.
Pourquoi exécuter Faktory sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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