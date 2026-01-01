Evolution Go est une passerelle API WhatsApp réécrite en Go, conçue comme une alternative légère et efficace à l'API Evolution basée sur Node.js. Basée sur la bibliothèque whatsmeow, elle offre les mêmes capacités d'automatisation de messagerie essentielles — gestion multi-instances, événements webhook et une API REST — tout en consommant beaucoup moins de mémoire et en démarrant en moins d'une seconde grâce à l'exécution compilée de Go et à son modèle de concurrence natif.

L'auto-hébergement d'Evolution Go sur votre VPS maximise l'avantage en efficacité des ressources de son binaire compilé. Toutes les informations d'authentification et les données de conversation sont stockées dans votre propre base de données PostgreSQL, garantissant la souveraineté des données et la conformité sans les coûts par message qui rendent les fournisseurs WhatsApp commerciaux coûteux à grande échelle.