Déployez Evolution Go avec une installation en un clic.
Passerelle API WhatsApp performante écrite en Go pour l'automatisation de messagerie à faibles ressources et la gestion multi-instances.
Sélectionnez un forfait VPS pour Evolution Go
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Evolution Go
Evolution Go est une passerelle API WhatsApp réécrite en Go, conçue comme une alternative légère et efficace à l'API Evolution basée sur Node.js. Basée sur la bibliothèque whatsmeow, elle offre les mêmes capacités d'automatisation de messagerie essentielles — gestion multi-instances, événements webhook et une API REST — tout en consommant beaucoup moins de mémoire et en démarrant en moins d'une seconde grâce à l'exécution compilée de Go et à son modèle de concurrence natif.
L'auto-hébergement d'Evolution Go sur votre VPS maximise l'avantage en efficacité des ressources de son binaire compilé. Toutes les informations d'authentification et les données de conversation sont stockées dans votre propre base de données PostgreSQL, garantissant la souveraineté des données et la conformité sans les coûts par message qui rendent les fournisseurs WhatsApp commerciaux coûteux à grande échelle.
Caractéristiques principales de Evolution Go
Go-Native Performances
Binaire compilé avec une concurrence basée sur les goroutines gère des milliers de connexions simultanées avec 50-150 Mo de mémoire par instance, bien moins que la version Node.js.
Gestion multi-instance
Gérez plusieurs numéros WhatsApp à partir d'un seul déploiement, chaque instance étant contrôlée et surveillée indépendamment via l'API REST.
Livraison d'événements Webhook
Les webhooks en temps réel transmettent instantanément les événements de message, de connexion et de groupe à votre application, permettant des flux de réponse automatisés et l'intégration CRM.
Architecture de base de données double
L'authentification et les données utilisateur sont stockées dans des bases de données PostgreSQL distinctes, ce qui simplifie les sauvegardes et permet des contrôles d'accès granulaires pour les déploiements soucieux de la sécurité.
Support des files de messages
L'intégration facultative de RabbitMQ (AMQP) et de NATS permet des architectures événementielles évolutives pour les opérations de messagerie à grand volume.
Pourquoi exécuter Evolution Go sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés