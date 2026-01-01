Déployez Evolution API en un clic.
Passerelle API WhatsApp Business open source pour la création de chatbots, d'automatisations et d'intégrations de messagerie client.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Evolution API
Evolution API est une plateforme open-source qui fournit une API REST complète pour l'automatisation de la messagerie WhatsApp. Basée sur la bibliothèque Baileys, elle permet aux développeurs de connecter des comptes WhatsApp, d'envoyer et de recevoir des messages, de gérer les contacts et de déclencher des webhooks pour le traitement des événements en temps réel — le tout sans les frais coûteux des API officielles pour les connexions non-Cloud API.
L'auto-hébergement d'Evolution API sur votre VPS maintient toutes les données de conversation des clients sur votre propre infrastructure, garantissant la conformité avec les réglementations de protection des données et éliminant les coûts par message qui rendent les fournisseurs commerciaux coûteux à grande échelle. La base de données PostgreSQL et le cache Redis inclus offrent une persistance fiable et une gestion des messages à haut débit pour les charges de travail en production.
Caractéristiques principales de Evolution API
Gestion multi-instance
Connectez et gérez plusieurs numéros WhatsApp à partir d'un seul déploiement, chaque instance étant isolée et contrôlable indépendamment via l'API.
Intégrations de chatbot
Les connecteurs natifs pour Typebot, Chatwoot et OpenAI permettent la création de chatbots sans code et des conversations automatisées alimentées par l'IA sur WhatsApp.
Système d'événements Webhook
Les webhooks en temps réel transmettent les événements de message, de connexion et de groupe à votre application au moment où ils se produisent, permettant des réponses automatisées instantanées.
Automatisation des flux de travail
Compatible avec n8n et d'autres plateformes d'automatisation, permettant de construire des flux de travail de messagerie complexes en plusieurs étapes sans code personnalisé.
API RESTful
Une API HTTP/JSON propre avec authentification par code QR facilite l'intégration de la messagerie WhatsApp dans n'importe quelle application ou service.
Pourquoi exécuter Evolution API sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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