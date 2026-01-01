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Contrôleur de charge de VE optimisé pour le solaire et gestionnaire d'énergie domestique pour des centaines de bornes de recharge, d'onduleurs et de véhicules.

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KVM 1
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2 cœurs vCPU
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec evcc

evcc est un contrôleur de charge de VE open-source et un système de gestion de l'énergie domestique qui privilégie la recharge de votre véhicule électrique avec l'énergie solaire auto-produite plutôt qu'avec l'électricité du réseau. Il se connecte à des centaines de bornes de recharge, d'onduleurs solaires, de systèmes de stockage de batterie, de compteurs intelligents et d'API de véhicules pour coordonner la recharge en fonction du surplus photovoltaïque en direct, des tarifs d'électricité dynamiques et de l'état de charge de la batterie.

L'auto-hébergement d'evcc sur votre propre VPS maintient les identifiants de l'appareil, l'historique de charge et la logique d'automatisation entièrement sous votre contrôle, supprime toute dépendance aux services cloud des fournisseurs et garantit que vos stratégies de charge continuent de fonctionner de manière fiable chaque fois que le soleil brille.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de evcc

Charge excédentaire solaire

Charge votre VE avec l'excès d'énergie photovoltaïque en temps réel, maximisant l'autoconsommation et minimisant les importations du réseau.

Soutien tarifaire dynamique

Programme la recharge pendant les heures les moins chères des tarifs d'électricité dynamiques tels que Tibber, aWATTar et Octopus.

Des centaines d'appareils

S'intègre aux chargeurs, compteurs, onduleurs et véhicules d'ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei, et bien d'autres.

Configuration via navigateur

Configurez les bornes de recharge murales, les véhicules, les compteurs et les points de charge via une interface web guidée, sans modifier manuellement les fichiers YAML.

Gestion de batterie domestique

Coordonne la recharge du VE avec l'état de charge de la batterie domestique afin que la batterie de votre maison ne soit pas déchargée pour alimenter la voiture.

API REST et MQTT

Expose une API REST et MQTT complète pour Home Assistant, openHAB, Node-RED et les automatisations personnalisées.

Pourquoi exécuter evcc sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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