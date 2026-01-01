ESPHome est un système open-source qui transforme les microcontrôleurs ESP8266 et ESP32 en appareils domotiques à l'aide de simples fichiers de configuration YAML. Aucune programmation C++ n'est requise — définissez les capteurs, les interrupteurs et les écrans en YAML, et ESPHome compile et flashe automatiquement un micrologiciel optimisé. Il s'intègre nativement à Home Assistant et prend en charge MQTT pour une compatibilité avec n'importe quelle plateforme d'automatisation.

L'exécution d'ESPHome sur un VPS offre une gestion des appareils en permanence et une compilation de micrologiciels à distance accessibles de n'importe où. Vos configurations d'appareils sont stockées et sauvegardées de manière centralisée, et les mises à jour sans fil peuvent être déclenchées sans être sur le réseau local où résident les appareils physiques.