Déployez ESPHome avec une installation en un clic.
Système de gestion de micrologiciel piloté par YAML pour microcontrôleurs ESP8266 et ESP32 avec un tableau de bord web et des mises à jour sans fil.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ESPHome
ESPHome est un système open-source qui transforme les microcontrôleurs ESP8266 et ESP32 en appareils domotiques à l'aide de simples fichiers de configuration YAML. Aucune programmation C++ n'est requise — définissez les capteurs, les interrupteurs et les écrans en YAML, et ESPHome compile et flashe automatiquement un micrologiciel optimisé. Il s'intègre nativement à Home Assistant et prend en charge MQTT pour une compatibilité avec n'importe quelle plateforme d'automatisation.
L'exécution d'ESPHome sur un VPS offre une gestion des appareils en permanence et une compilation de micrologiciels à distance accessibles de n'importe où. Vos configurations d'appareils sont stockées et sauvegardées de manière centralisée, et les mises à jour sans fil peuvent être déclenchées sans être sur le réseau local où résident les appareils physiques.
Caractéristiques principales de ESPHome
Configuration YAML
Définissez le comportement des appareils ESP dans de simples fichiers YAML avec validation automatique — aucune connaissance en C++ ni configuration d'IDE requise.
Mises à jour à distance
Envoyez des mises à jour de firmware sans fil à tous vos appareils ESP sans accès physique, facilitant ainsi la maintenance des déploiements à grande échelle.
Intégration Home Assistant
L'intégration API native avec Home Assistant permet la découverte instantanée des appareils et un contrôle local sans latence, sans dépendance au cloud.
Plus de 500 composants
La prise en charge de centaines de capteurs, d'écrans, de contrôleurs LED et d'actionneurs signifie que presque n'importe quel matériel peut être intégré prêt à l'emploi.
Journalisation en temps réel
Consultez les logs d'appareils en direct directement dans le tableau de bord web pour un dépannage rapide et la surveillance des relevés de capteurs pendant le développement.
Pourquoi exécuter ESPHome sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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