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Système de gestion de micrologiciel piloté par YAML pour microcontrôleurs ESP8266 et ESP32 avec un tableau de bord web et des mises à jour sans fil.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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KVM 2
217,99MAD
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
641,99MAD
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ESPHome

ESPHome est un système open-source qui transforme les microcontrôleurs ESP8266 et ESP32 en appareils domotiques à l'aide de simples fichiers de configuration YAML. Aucune programmation C++ n'est requise — définissez les capteurs, les interrupteurs et les écrans en YAML, et ESPHome compile et flashe automatiquement un micrologiciel optimisé. Il s'intègre nativement à Home Assistant et prend en charge MQTT pour une compatibilité avec n'importe quelle plateforme d'automatisation.

L'exécution d'ESPHome sur un VPS offre une gestion des appareils en permanence et une compilation de micrologiciels à distance accessibles de n'importe où. Vos configurations d'appareils sont stockées et sauvegardées de manière centralisée, et les mises à jour sans fil peuvent être déclenchées sans être sur le réseau local où résident les appareils physiques.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ESPHome

Configuration YAML

Définissez le comportement des appareils ESP dans de simples fichiers YAML avec validation automatique — aucune connaissance en C++ ni configuration d'IDE requise.

Mises à jour à distance

Envoyez des mises à jour de firmware sans fil à tous vos appareils ESP sans accès physique, facilitant ainsi la maintenance des déploiements à grande échelle.

Intégration Home Assistant

L'intégration API native avec Home Assistant permet la découverte instantanée des appareils et un contrôle local sans latence, sans dépendance au cloud.

Plus de 500 composants

La prise en charge de centaines de capteurs, d'écrans, de contrôleurs LED et d'actionneurs signifie que presque n'importe quel matériel peut être intégré prêt à l'emploi.

Journalisation en temps réel

Consultez les logs d'appareils en direct directement dans le tableau de bord web pour un dépannage rapide et la surveillance des relevés de capteurs pendant le développement.

Pourquoi exécuter ESPHome sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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