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Plateforme de partage de fichiers auto-hébergée avec des liens de partage conviviaux, une protection par mot de passe, des contrôles d'expiration et une personnalisation de la marque.

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2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Erugo

Erugo est une plateforme de partage de fichiers auto-hébergée, construite sur Laravel et Vue.js, qui vous permet d'envoyer et de recevoir des fichiers en toute sécurité sans dépendre des services de stockage cloud. Les partages utilisent des URL conviviales au lieu de jetons aléatoires, et chaque transfert peut être protégé par un mot de passe, limité à un certain nombre de téléchargements, ou configuré pour expirer automatiquement après une date ou un seuil de temps.

Contrairement aux services cloud basés sur un abonnement, Erugo stocke tous les fichiers sur votre propre VPS sans limites de stockage imposées par un niveau tarifaire. Une fonction de partage inversé permet aux invités de télécharger des fichiers directement sur votre serveur via un lien d'invitation à usage unique, et une personnalisation de la marque permet à l'interface de correspondre à votre organisation ou à votre domaine personnel.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Erugo

Liens de partage conviviaux

Les partages utilisent des URL lisibles et mémorables au lieu de jetons aléatoires, ce qui rend les liens plus faciles à communiquer verbalement ou par écrit.

Contrôles du mot de passe et de l'expiration

Protégez tout partage avec un mot de passe, définissez un nombre maximal de téléchargements ou planifiez une expiration automatique afin que les fichiers ne restent pas accessibles indéfiniment.

Annuler les mises en ligne partagées

Générez un lien d'invitation de téléversement uniquement afin que les invités puissent soumettre des fichiers directement sur votre serveur sans compte ni accès au panneau d'administration.

Notifications par courriel

Recevez des alertes lorsqu'un partage est téléchargé ou lorsqu'un invité termine un téléversement de partage inversé, sans qu'aucune vérification manuelle ne soit nécessaire.

Personnalisation de la marque et thèmes

Personnalisez les logos, les arrière-plans et les thèmes de couleur afin que l'interface de partage de fichiers corresponde à votre organisation ou votre marque personnelle.

Pourquoi exécuter Erugo sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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