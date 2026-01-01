Déployez Errbit en un clic.
Collecteur d'erreurs auto-hébergé compatible Airbrake pour les applications Ruby, Rails, Python, JavaScript et PHP.
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Ce que vous pouvez construire avec Errbit
Errbit est un traqueur d'erreurs open source conçu pour être un remplacement direct de l'API Airbrake. Tout notificateur compatible Airbrake — y compris le gem officiel pour Ruby et Rails, airbrake-js pour le navigateur et Node, et les bibliothèques communautaires pour Python, PHP, et plus encore — peut pointer vers votre instance Errbit au lieu d'un point de terminaison SaaS et commencer immédiatement à diffuser les exceptions, les traces de pile et le contexte de requête dans un tableau de bord unifié.
L'auto-hébergement d'Errbit sur un VPS vous permet de garder les traces de pile complètes, les détails des utilisateurs et les dumps de paramètres sous votre contrôle, plutôt que de confier des données de production sensibles à un service tiers. Errbit regroupe les notifications en double en enregistrements d'erreurs uniques, prend en charge les règles de notification par application et s'intègre à GitHub, GitLab et d'autres traqueurs de problèmes afin que les bugs passent directement de la production à votre flux de travail existant.
Caractéristiques principales de Errbit
Compatible avec l'API Airbrake
Dirigez n'importe quel notificateur Airbrake existant vers Errbit sans modifications de code — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP et les bibliothèques communautaires fonctionnent tous prêts à l'emploi.
Regroupement intelligent des erreurs
L'empreinte numérique configurable déduplique les exceptions identiques à travers les déploiements, les environnements et les instances, vous permettant d'agir sur les causes profondes au lieu du bruit répété.
Isolation multi-applications
Suivez les erreurs de nombreux services dans une seule instance Errbit, avec des environnements par application, des observateurs, des seuils de notification et des contrôles d'accès.
Intégration du suivi des problèmes
Créez des problèmes GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine et Trac directement à partir d'une erreur Errbit pour maintenir la visibilité des bugs de production dans votre flux de travail existant.
Connexion OAuth et LDAP
Authentifiez les utilisateurs via GitHub, Google ou LDAP et provisionnez des comptes depuis votre organisation GitHub sans gérer de magasin d'identités séparé.
Alertes par e-mail et webhook
Notifier les observateurs par e-mail selon des seuils d'occurrence configurables et envoyer des notifications à Slack, HipChat, Campfire, ou des webhooks personnalisés pour les équipes privilégiant le chat.
Pourquoi exécuter Errbit sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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