Déployez EMQX en un clic.
Broker MQTT open-source haute performance pour l'IoT et la messagerie en temps réel avec un tableau de bord de gestion web intégré.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec EMQX
EMQX est un courtier de messages MQTT open-source hautement évolutif, conçu pour l'IoT, l'automatisation industrielle et le streaming de données en temps réel. Il gère des millions de connexions MQTT concurrentes avec une latence inférieure à la milliseconde et prend en charge MQTT 3.1, 3.1.1 et 5.0, ainsi que MQTT sur WebSockets. Un moteur de règles intégré vous permet de traiter, acheminer et transformer les messages des appareils sans écrire de code backend, en vous connectant directement aux bases de données, aux services cloud et aux points d'accès HTTP.
Le tableau de bord web inclus fournit une interface de gestion complète pour surveiller en temps réel la santé du cluster, les statistiques de connexion, les arborescences d'abonnement et les flux du moteur de règles. L'auto-hébergement d'EMQX sur votre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de messagerie IoT — pas de frais cloud par message, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et une visibilité complète sur votre couche de communication d'appareils.
Caractéristiques principales de EMQX
Support MQTT 5.0
Implémentation complète de MQTT 5.0 incluant l'expiration de session, l'expiration de message, les codes de raison, les abonnements partagés et les modèles de requête/réponse pour les applications IoT modernes.
Moteur de règles intégré
Traitez, filtrez et acheminez les messages d'appareils à l'aide de règles de type SQL qui transmettent les données à des bases de données, Kafka, des webhooks HTTP ou d'autres courtiers MQTT sans code personnalisé.
MQTT sur WebSockets
Connectez les navigateurs web et les clients JavaScript directement à EMQX via des connexions WebSocket sécurisées, permettant des tableaux de bord IoT en temps réel sans pont séparé.
Tableau de bord de gestion Web
Surveillez le nombre de connexions, les arborescences d'abonnements, les débits de messages et les performances du moteur de règles en temps réel via l'interface web d'administration intégrée.
Haute Concurrence
EMQX gère des millions de connexions d'appareils simultanées sur un seul nœud, le rendant adapté à tout, des petites installations domotiques aux déploiements industriels à grande échelle.
Pourquoi exécuter EMQX sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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