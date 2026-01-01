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Application web open-source pour l'enregistrement et la visualisation des données de capteurs d'énergie, de température et environnementaux au fil du temps.

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KVM 4
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec EmonCMS

EmonCMS est le backend open-source du projet OpenEnergyMonitor, conçu spécifiquement pour les données d'énergie, de température et environnementales en séries chronologiques. Contrairement aux tableaux de bord généralistes, chaque composant — des pipelines de traitement des entrées aux moteurs de stockage PHPFina et PHPTimeSeries — est optimisé pour des années de données de capteurs haute résolution sur du matériel modeste.

L'auto-hébergement d'EmonCMS sur un VPS maintient les mesures domestiques, solaires, de pompe à chaleur et IoT entièrement sous votre contrôle, sans limites par flux ni abonnements cloud. La pile MQTT broker, MariaDB et Redis incluse accepte les données d'emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant et de tout capteur compatible HTTP ou MQTT.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de EmonCMS

Flux de séries chronologiques

Les moteurs PHPFina et PHPTimeSeries personnalisés stockent des années de relevés de capteurs haute résolution bien plus efficacement qu'une base de données SQL générale.

Entrées MQTT et HTTP

Recevez des données d'emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, ou de tout appareil capable de publier via MQTT ou d'appeler une API HTTP.

Traitement des entrées

Enchaîner les conversions d'unités, les accumulateurs de puissance-énergie, les limites de débit et les flux virtuels sans écrire de code ni de scripts externes.

Tableaux de bord et graphiques

Éditeur de tableau de bord par glisser-déposer avec des graphiques multi-séries, des jauges et des diagrammes à barres pour la visualisation en temps réel et historique des capteurs.

Applications pour la consommation d'énergie

Les applications préconfigurées pour le solaire photovoltaïque, les pompes à chaleur, les véhicules électriques et la consommation domestique fournissent des aperçus sans configuration manuelle.

API REST et exportations

Lire et écrire chaque flux via une API REST documentée et exporter les données CSV brutes pour une analyse hors ligne ou une sauvegarde.

Pourquoi exécuter EmonCMS sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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