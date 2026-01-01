Déployez EmonCMS en un clic.
Application web open-source pour l'enregistrement et la visualisation des données de capteurs d'énergie, de température et environnementaux au fil du temps.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec EmonCMS
EmonCMS est le backend open-source du projet OpenEnergyMonitor, conçu spécifiquement pour les données d'énergie, de température et environnementales en séries chronologiques. Contrairement aux tableaux de bord généralistes, chaque composant — des pipelines de traitement des entrées aux moteurs de stockage PHPFina et PHPTimeSeries — est optimisé pour des années de données de capteurs haute résolution sur du matériel modeste.
L'auto-hébergement d'EmonCMS sur un VPS maintient les mesures domestiques, solaires, de pompe à chaleur et IoT entièrement sous votre contrôle, sans limites par flux ni abonnements cloud. La pile MQTT broker, MariaDB et Redis incluse accepte les données d'emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant et de tout capteur compatible HTTP ou MQTT.
Caractéristiques principales de EmonCMS
Flux de séries chronologiques
Les moteurs PHPFina et PHPTimeSeries personnalisés stockent des années de relevés de capteurs haute résolution bien plus efficacement qu'une base de données SQL générale.
Entrées MQTT et HTTP
Recevez des données d'emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, ou de tout appareil capable de publier via MQTT ou d'appeler une API HTTP.
Traitement des entrées
Enchaîner les conversions d'unités, les accumulateurs de puissance-énergie, les limites de débit et les flux virtuels sans écrire de code ni de scripts externes.
Tableaux de bord et graphiques
Éditeur de tableau de bord par glisser-déposer avec des graphiques multi-séries, des jauges et des diagrammes à barres pour la visualisation en temps réel et historique des capteurs.
Applications pour la consommation d'énergie
Les applications préconfigurées pour le solaire photovoltaïque, les pompes à chaleur, les véhicules électriques et la consommation domestique fournissent des aperçus sans configuration manuelle.
API REST et exportations
Lire et écrire chaque flux via une API REST documentée et exporter les données CSV brutes pour une analyse hors ligne ou une sauvegarde.
Pourquoi exécuter EmonCMS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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