Déployez EmailEngine en un clic.
API d'e-mail auto-hébergée qui connecte les comptes IMAP et SMTP et les expose en tant qu'interface REST unifiée.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec EmailEngine
EmailEngine est un service auto-hébergé qui se connecte aux boîtes aux lettres IMAP et SMTP — y compris Gmail, Outlook et tout fournisseur standard — et expose toutes les opérations de messagerie via une seule API REST. Au lieu d'écrire du code d'application qui communique directement avec IMAP, les développeurs enregistrent des comptes de messagerie auprès d'EmailEngine, puis envoient, reçoivent, recherchent et synchronisent les e-mails via des points de terminaison HTTP propres.
L'auto-hébergement d'EmailEngine sur votre propre VPS maintient les identifiants de compte de messagerie et les données de message au sein de votre propre infrastructure. EmailEngine gère la reconnexion, le chiffrement des identifiants et la livraison des webhooks afin que le code de l'application reste concentré sur la logique métier plutôt que sur la gestion du protocole de messagerie. Un essai de 14 jours est inclus ; une licence est requise pour une utilisation continue en production.
Caractéristiques principales de EmailEngine
API REST unifiée de messagerie
Accédez à toutes les opérations IMAP et SMTP — envoyer, recevoir, rechercher, synchroniser — via un point de terminaison HTTP unique, quel que soit le fournisseur de messagerie.
Gestion Multi-comptes
Enregistrez plusieurs comptes de messagerie de n'importe quel fournisseur et gérez toutes les boîtes de réception via une API cohérente unique, sans travail d'intégration par fournisseur.
Livraison d'événements Webhook
Recevez des notifications HTTP en temps réel lorsque de nouveaux e-mails arrivent, des messages sont lus ou que l'état de la boîte aux lettres change, sans interroger.
Chiffrement des identifiants
Tous les mots de passe de comptes de messagerie stockés et les jetons OAuth sont chiffrés à l'aide de la clé secrète principale que vous configurez lors du déploiement.
Proxy de soumission SMTP
Envoyez des e-mails au nom de comptes enregistrés via un proxy SMTP intégré sans exposer les identifiants bruts aux services d'envoi.
Pourquoi exécuter EmailEngine sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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