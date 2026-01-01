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Moteur SQL et de règles léger pour l'analyse de flux en temps réel sur les données IoT en périphérie.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec eKuiper

LF Edge eKuiper est un projet de la Linux Foundation Edge qui apporte le traitement de flux en temps réel et l'analyse basée sur des règles aux appareils périphériques à ressources limitées. Avec une empreinte minuscule d'environ 10 Mo, il ingère des données provenant de courtiers MQTT, de points d'accès HTTP, de Kafka, de sources de fichiers et de dizaines d'autres protocoles, puis les transforme à la volée en utilisant une syntaxe SQL familière ou un éditeur de règles visuel par glisser-déposer.

L'auto-hébergement d'eKuiper sur votre propre VPS place l'intégralité du pipeline d'analyse IoT sous votre contrôle — les données de capteurs, les règles métier et l'inférence d'apprentissage automatique restent sur l'infrastructure que vous possédez, sans frais de cloud par message et sans dépendance en amont. Ce modèle regroupe le moteur eKuiper avec l'interface utilisateur de gestionnaire web officielle pour la création visuelle de flux et de règles.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de eKuiper

Traitement de flux SQL

Filtrer, agréger, joindre et transformer des flux IoT en temps réel en utilisant la syntaxe ANSI SQL au lieu d'écrire du code Go ou Java personnalisé.

Gestionnaire de règles visuelles

La console web intégrée vous permet de créer des flux, des règles et des pipelines de données grâce à un éditeur graphique par glisser-déposer, sans avoir à modifier les fichiers de configuration.

MQTT et Kafka natifs

Les connecteurs de première classe pour MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis et InfluxDB simplifient le câblage des capteurs industriels et des courtiers de messages.

Inférence ML en périphérie

Intégrer les modèles TensorFlow Lite et ONNX directement dans les requêtes SQL pour exécuter la détection d'anomalies et la classification sur des données de capteurs en continu.

Faible encombrement en périphérie

Le moteur fonctionne avec environ 10 Mo de mémoire, il se déploie donc confortablement sur des plans VPS légers aux côtés d'autres applications.

Extensibilité des plugins

Étendez eKuiper avec des plugins personnalisés Go, Python ou portables pour ajouter des sources, des sinks et des fonctions SQL propriétaires adaptés à votre charge de travail.

Pourquoi exécuter eKuiper sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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