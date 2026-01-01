Déployez Eclipse Mosquitto en un clic.
Broker MQTT open-source léger pour connecter les appareils IoT, les capteurs et les applications avec la messagerie publish/subscribe.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Eclipse Mosquitto
Eclipse Mosquitto est l'implémentation open-source de référence du protocole MQTT, prenant en charge les versions 5.0, 3.1.1 et 3.1. La surcharge binaire minimale de MQTT et son modèle publication/abonnement en font le choix standard pour les réseaux de capteurs IoT, les concentrateurs domotiques et toute application où la bande passante et la durée de vie de la batterie sont importantes. Mosquitto est déployé dans des environnements de production allant des configurations domestiques à base de Raspberry Pi uniques aux déploiements IoT industriels à grande échelle.
Ce template déploie Mosquitto avec l'authentification par mot de passe activée par défaut et un stockage persistant pour les données de message et la configuration. L'auto-hébergement vous offre des connexions et des messages illimités sans frais par appareil, un contrôle total sur les listes de contrôle d'accès et une livraison cohérente à faible latence que les brokers cloud partagés ne peuvent pas garantir.
Caractéristiques principales de Eclipse Mosquitto
Support du protocole MQTT
Prend en charge les versions MQTT 5.0, 3.1.1 et 3.1, assurant la compatibilité avec la gamme complète d'appareils IoT, de bibliothèques et d'outils clients.
Authentification par mot de passe
L'authentification par mot de passe préconfigurée bloque les connexions non autorisées dès le démarrage du courtier, sans aucune configuration supplémentaire requise.
Persistance des messages
Les messages retenus et les garanties de livraison QoS survivent aux redémarrages du courtier, garantissant que les appareils se reconnectant après une interruption reçoivent les mises à jour manquées.
Contrôle d'accès aux sujets
Les règles ACL restreignent les clients qui peuvent publier ou s'abonner à des sujets spécifiques, permettant des configurations de courtier multi-locataires granulaires.
Cryptage TLS
La prise en charge native de TLS/SSL chiffre toutes les connexions client, protégeant les données des capteurs et les commandes de contrôle en transit sur des réseaux non fiables.
Pourquoi exécuter Eclipse Mosquitto sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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