Eclipse Kura est un framework basé sur Java et OSGi qui transforme une machine Linux en une passerelle IoT de périphérie gérée. Il abstrait le travail de bas niveau consistant à interroger les protocoles industriels, à normaliser les charges utiles, à mettre en mémoire tampon les données hors ligne et à publier la télémétrie vers un courtier cloud, afin que les intégrateurs puissent se concentrer sur le câblage des actifs et l'écriture de la logique métier au lieu de la plomberie.

L'exécution de Kura sur un VPS offre aux intégrateurs industriels, aux OEM et aux consultants IoT un environnement de staging reproductible pour les configurations de passerelle avant qu'elles ne soient expédiées vers du matériel physique. La console d'administration basée sur un navigateur expose à distance chaque graphe de câblage, pilote et connecteur cloud, ce qui vous permet de prototyper avec de véritables automates programmables et courtiers MQTT sans provisionner de périphériques de périphérie dédiés.