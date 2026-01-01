Déployez Eclipse Kura en un clic.
Framework IoT edge Java/OSGi open source pour les passerelles de terrain avec connectivité Modbus, OPC-UA, BACnet et MQTT intégrée.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Eclipse Kura
Eclipse Kura est un framework basé sur Java et OSGi qui transforme une machine Linux en une passerelle IoT de périphérie gérée. Il abstrait le travail de bas niveau consistant à interroger les protocoles industriels, à normaliser les charges utiles, à mettre en mémoire tampon les données hors ligne et à publier la télémétrie vers un courtier cloud, afin que les intégrateurs puissent se concentrer sur le câblage des actifs et l'écriture de la logique métier au lieu de la plomberie.
L'exécution de Kura sur un VPS offre aux intégrateurs industriels, aux OEM et aux consultants IoT un environnement de staging reproductible pour les configurations de passerelle avant qu'elles ne soient expédiées vers du matériel physique. La console d'administration basée sur un navigateur expose à distance chaque graphe de câblage, pilote et connecteur cloud, ce qui vous permet de prototyper avec de véritables automates programmables et courtiers MQTT sans provisionner de périphériques de périphérie dédiés.
Caractéristiques principales de Eclipse Kura
Pilotes de protocoles de terrain
Des pilotes intégrés pour Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 et CAN bus vous permettent d'interroger des PLCs et des capteurs sans écrire de code personnalisé.
Graphe filaire visuel
Cartographiez les pilotes, les actifs, les filtres et les éditeurs cloud sous forme de graphique visuel de flux de données directement dans la console d'administration basée sur navigateur.
Connecteurs cloud
Publier la télémétrie vers Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub, ou tout autre courtier MQTT avec mise en mémoire tampon hors ligne et livraison par stockage et retransmission.
Environnement d'exécution OSGi
Déployer à chaud des paquets signés et des paquets de pilotes par voie hertzienne pour étendre le comportement de la passerelle sans redémarrer le framework.
Orchestration de conteneurs
Gérez les conteneurs de charge de travail sur la passerelle depuis la même interface utilisateur d'administration, en intégrant l'orchestration en périphérie aux flux de données Kura traditionnels.
Administration à distance
Configurez chaque instantané, pilote et politique de sécurité depuis la console web afin qu'une flotte de passerelles puisse être reconfigurée depuis un seul endroit.
Pourquoi exécuter Eclipse Kura sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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