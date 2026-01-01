Déployez Eclipse Hawkbit avec une installation en un clic.
Gestion des mises à jour IoT open source pour le déploiement de micrologiciels et de logiciels vers des flottes d'appareils périphériques connectés.
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Ce que vous pouvez construire avec Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit est un framework back-end indépendant du domaine pour le déploiement de mises à jour logicielles vers des appareils périphériques contraints, des passerelles et des contrôleurs connectés à des réseaux basés sur IP. Basé sur Java et Spring, il fournit l'infrastructure côté serveur dont les opérateurs de flotte ont besoin pour planifier, cibler et surveiller les mises à jour à distance à l'échelle industrielle.
L'auto-hébergement de Hawkbit sur votre propre VPS maintient les inventaires d'appareils, les binaires d'artefacts et la télémétrie de déploiement sous votre contrôle, sans frais par appareil ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Il expose l'API d'intégration directe des appareils (Direct Device Integration API) pour les appareils et une API de gestion (Management API) pour orchestrer les campagnes à partir de vos propres outils.
Caractéristiques principales de Eclipse Hawkbit
Déploiements ciblés
Définissez des groupes de déploiement par attributs d'appareil et des mises à jour de progression par vagues contrôlées avec des seuils de succès et des déclencheurs de restauration automatique.
Dépôt d'artefacts
Téléchargez, versionnez et distribuez des images de firmware, des paquets OS et des bundles d'applications depuis un référentiel d'artefacts intégré avec vérification par somme de contrôle.
API Directe du Dispositif
Les appareils interrogent l'interface REST DDI pour récupérer les mises à jour attribuées, signaler la progression et accuser réception des résultats d'installation sans code de transport sur mesure.
Compatible multi-locataire
Isoler les parcs d'appareils, les utilisateurs et les dépôts de logiciels par locataire — utile pour gérer les déploiements clients ou séparer les gammes de produits.
API REST de gestion
Gérez les déploiements, les cibles, les ensembles de distribution et les modules logiciels par programmation pour les intégrer aux pipelines CI/CD et aux outils d'exploitation existants.
Bus d'événements RabbitMQ
Diffusez les changements d'état des appareils et les événements de déploiement vers RabbitMQ afin que les systèmes en aval puissent réagir en temps réel sans interroger la base de données.
Pourquoi exécuter Eclipse Hawkbit sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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