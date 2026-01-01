Déployez Duplicati en un clic.
Client de sauvegarde open source qui crée des sauvegardes chiffrées et incrémentielles vers le stockage cloud et les serveurs distants avec une interface web simple.
Sélectionnez un forfait VPS pour Duplicati
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Duplicati
Duplicati est un client de sauvegarde gratuit et open source qui chiffre les données avec AES-256 avant d'envoyer des sauvegardes incrémentielles, dédupliquées et compressées vers plus de 20 solutions de stockage — y compris Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2, et des protocoles standards comme SFTP et WebDAV. Étant donné que tout est chiffré côté client, vos données restent privées même lorsqu'elles sont stockées sur des services cloud tiers.
Une interface web épurée facilite la configuration des tâches de sauvegarde, la définition des politiques de rétention, la vérification de l'intégrité des sauvegardes et la surveillance des exécutions planifiées. La déduplication et la compression au niveau des blocs maintiennent les coûts de stockage bas, même pour les grands ensembles de données. L'auto-hébergement de Duplicati sur un VPS vous offre un moteur de sauvegarde fiable et toujours actif qui exécute les tâches planifiées de manière cohérente sans dépendre d'un ordinateur personnel allumé.
Caractéristiques principales de Duplicati
Chiffrement côté client AES-256
Chiffre toutes les données avant qu'elles ne quittent votre serveur, afin que les sauvegardes sur le stockage cloud tiers restent entièrement privées.
+20 backends de stockage
Prend en charge Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV, et de nombreuses autres destinations à partir d'une seule interface.
Incrémentiel et dédupliqué
Ne télécharge que les blocs modifiés après la première exécution de la sauvegarde, réduisant considérablement l'utilisation du stockage et la bande passante de téléversement lors des tâches ultérieures.
Horaires flexibles
Configurer des fenêtres de sauvegarde automatisées avec des politiques de rétention qui expirent automatiquement les anciens points de restauration afin de gérer les coûts de stockage.
Vérification de la sauvegarde
Teste périodiquement l'intégrité des sauvegardes en restaurant et en comparant les données, détectant la corruption silencieuse avant qu'elle ne devienne un problème de récupération.
Pourquoi exécuter Duplicati sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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