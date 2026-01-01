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Serveur de fichiers léger et auto-hébergé avec une interface web épurée, une prise en charge de WebDAV et un contrôle d'accès par chemin.

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4 cœurs vCPU
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Dufs

Dufs est un serveur de fichiers open-source léger qui vous permet de parcourir, téléverser, télécharger et gérer des fichiers via une interface web épurée. Il prend en charge WebDAV, vous pouvez donc monter votre stockage comme un lecteur réseau sur Windows, macOS ou Linux en utilisant n'importe quel client de gestionnaire de fichiers standard — aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire sur l'appareil de connexion.

L'auto-hébergement de Dufs sur votre VPS maintient vos fichiers sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement, sans frais de stockage cloud, sans limites de taille de fichier imposées par le fournisseur et sans accès tiers à vos données. Configurez des règles d'accès en lecture-écriture ou en lecture seule par répertoire, protégez les chemins d'accès avec des identifiants et partagez des fichiers en toute sécurité via HTTPS grâce à l'intégration Traefik intégrée.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Dufs

Navigateur de fichiers Web

Parcourir, téléverser, télécharger, renommer et supprimer des fichiers depuis n'importe quel navigateur sans installer de logiciel client supplémentaire.

Protocole WebDAV

Montez votre serveur Dufs comme un lecteur réseau natif sur Windows, macOS ou Linux en utilisant le support WebDAV intégré du système d'exploitation.

Contrôle d'accès par chemin

Appliquer des règles distinctes de lecture-écriture ou de lecture seule à différents répertoires, chacun protégé par des identifiants individuels.

Recherche et aperçu de fichiers

Recherchez dans vos fichiers stockés par nom et prévisualisez les formats courants tels que les images, le texte et la vidéo directement dans le navigateur.

Conteneur unique

Fonctionne comme un conteneur léger unique sans base de données externe — facile à sauvegarder, migrer et maintenir.

Pourquoi exécuter Dufs sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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