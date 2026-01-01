Déployez Dufs en un clic.
Serveur de fichiers léger et auto-hébergé avec une interface web épurée, une prise en charge de WebDAV et un contrôle d'accès par chemin.
Sélectionnez un forfait VPS pour Dufs
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dufs
Dufs est un serveur de fichiers open-source léger qui vous permet de parcourir, téléverser, télécharger et gérer des fichiers via une interface web épurée. Il prend en charge WebDAV, vous pouvez donc monter votre stockage comme un lecteur réseau sur Windows, macOS ou Linux en utilisant n'importe quel client de gestionnaire de fichiers standard — aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire sur l'appareil de connexion.
L'auto-hébergement de Dufs sur votre VPS maintient vos fichiers sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement, sans frais de stockage cloud, sans limites de taille de fichier imposées par le fournisseur et sans accès tiers à vos données. Configurez des règles d'accès en lecture-écriture ou en lecture seule par répertoire, protégez les chemins d'accès avec des identifiants et partagez des fichiers en toute sécurité via HTTPS grâce à l'intégration Traefik intégrée.
Caractéristiques principales de Dufs
Navigateur de fichiers Web
Parcourir, téléverser, télécharger, renommer et supprimer des fichiers depuis n'importe quel navigateur sans installer de logiciel client supplémentaire.
Protocole WebDAV
Montez votre serveur Dufs comme un lecteur réseau natif sur Windows, macOS ou Linux en utilisant le support WebDAV intégré du système d'exploitation.
Contrôle d'accès par chemin
Appliquer des règles distinctes de lecture-écriture ou de lecture seule à différents répertoires, chacun protégé par des identifiants individuels.
Recherche et aperçu de fichiers
Recherchez dans vos fichiers stockés par nom et prévisualisez les formats courants tels que les images, le texte et la vidéo directement dans le navigateur.
Conteneur unique
Fonctionne comme un conteneur léger unique sans base de données externe — facile à sauvegarder, migrer et maintenir.
Pourquoi exécuter Dufs sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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