Déployez Drizzle Gateway en un clic.
Studio de gestion de bases de données auto-hébergé basé sur l'écosystème Drizzle ORM, avec création visuelle de requêtes et prise en charge de plusieurs bases de données.
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Ce que vous pouvez construire avec Drizzle Gateway
Drizzle Gateway est une version améliorée et auto-hébergée de Drizzle Studio qui offre aux développeurs et aux administrateurs de bases de données une interface web complète pour gérer leurs bases de données. Basé sur l'écosystème Drizzle ORM, il propose une construction de requêtes avancée, une visualisation de schéma en temps réel et une gestion des migrations dans un seul outil accessible depuis n'importe quel navigateur.
L'application prend en charge plusieurs connexions de bases de données simultanées, ce qui en fait un centre centralisé pour les équipes travaillant sur les environnements de développement, de staging et de production. La protection par mot de passe maître sécurise l'accès, tandis que le stockage persistant maintient toutes les configurations de connexion et les requêtes enregistrées intactes après les redémarrages. L'auto-hébergement garantit que les identifiants sensibles de la base de données ne quittent jamais votre infrastructure.
Caractéristiques principales de Drizzle Gateway
Générateur de requêtes visuel
Construisez et exécutez des requêtes de base de données via une interface intuitive avec un typage sûr — aucun SQL brut n'est requis pour les opérations courantes.
Visualisation du schéma
Visualisez la structure de votre base de données et les relations dans un diagramme visuel en temps réel qui se met à jour au fur et à mesure que vous apportez des modifications au schéma.
Connexions multi-bases de données
Gérez les connexions à plusieurs bases de données simultanément, en basculant entre les environnements sans quitter l'interface.
Gestion des migrations
Générer, prévisualiser et appliquer les migrations de schéma directement depuis l'UI, en gardant l'évolution de votre base de données organisée et auditable.
Protection par mot de passe maître
Sécurise l'accès à toutes les connexions de base de données derrière un seul mot de passe maître, en gardant les identifiants en sécurité sur votre VPS.
Pourquoi exécuter Drizzle Gateway sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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