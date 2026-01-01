Déployez draw.io par une installation en un clic.
Application de diagrammes gratuite et open source pour la création d'organigrammes, de diagrammes de réseau, d'UML et de visualisations d'architecture — entièrement auto-hébergée.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec draw.io
draw.io (diagrams.net) est un outil de création de diagrammes gratuit et open source auquel font confiance des millions d'ingénieurs, d'architectes et d'analystes commerciaux. Il prend en charge une large gamme de types de diagrammes — organigrammes, diagrammes de classes UML, diagrammes entité-relation, cartes réseau et d'infrastructure, flux de travail BPMN, et bien plus encore — le tout à partir d'un éditeur sophistiqué basé sur un navigateur.
L'auto-hébergement de draw.io sur votre propre VPS signifie que toutes les données de diagramme restent au sein de votre infrastructure. Aucun fichier n'est envoyé à des serveurs externes, ce qui en fait le choix par défaut pour les équipes des secteurs réglementés ou celles ayant des exigences strictes en matière de résidence des données. L'image Docker est sans état et légère, sans dépendances de base de données.
Caractéristiques principales de draw.io
Zéro dépendances externes
draw.io fonctionne comme un conteneur unique et sans état, sans nécessiter de base de données — les données des diagrammes ne quittent jamais votre serveur.
Prise en charge étendue des diagrammes
Créez des organigrammes, des diagrammes UML, des diagrammes ER, des cartes réseau, des flux de travail BPMN et des wireframes à partir d'un éditeur unifié.
Intégrations de stockage cloud
Connectez Google Drive, Microsoft OneDrive et GitLab pour stocker et versionner les diagrammes à côté de vos fichiers existants.
Exportation côté serveur
Exporter des diagrammes vers les formats PDF, PNG, SVG et Visio (.vsdx) directement sur le serveur sans traitement côté client.
Éditeur compatible hors ligne
Fonctionne entièrement hors ligne en ajoutant
?offline=1 à l'URL — idéal pour les environnements isolés ou restreints.
Pourquoi exécuter draw.io sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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