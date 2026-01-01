drawDB est un éditeur de diagrammes entité-relation de base de données gratuit et open-source qui fonctionne entièrement dans le navigateur. Il permet aux développeurs et aux administrateurs de bases de données de concevoir, visualiser et documenter des schémas de bases de données relationnelles via un canevas glisser-déposer — puis d'exporter le design final sous forme d'instructions SQL DDL prêtes à être exécutées sur MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB ou SQL Server.

L'auto-hébergement de drawDB offre à votre équipe un outil interne partagé pour la conception de bases de données sans envoyer les détails du schéma à des services cloud tiers. Parce que l'application est purement frontend, sans dépendance backend ou base de données, elle se déploie comme un conteneur léger unique et reste opérationnelle quelle que soit la disponibilité des services externes.