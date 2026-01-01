Déployez drawDB en un clic.
Éditeur de diagrammes de base de données gratuit, open-source et basé sur navigateur pour concevoir et documenter visuellement des schémas de bases de données relationnelles.
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Ce que vous pouvez construire avec drawDB
drawDB est un éditeur de diagrammes entité-relation de base de données gratuit et open-source qui fonctionne entièrement dans le navigateur. Il permet aux développeurs et aux administrateurs de bases de données de concevoir, visualiser et documenter des schémas de bases de données relationnelles via un canevas glisser-déposer — puis d'exporter le design final sous forme d'instructions SQL DDL prêtes à être exécutées sur MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB ou SQL Server.
L'auto-hébergement de drawDB offre à votre équipe un outil interne partagé pour la conception de bases de données sans envoyer les détails du schéma à des services cloud tiers. Parce que l'application est purement frontend, sans dépendance backend ou base de données, elle se déploie comme un conteneur léger unique et reste opérationnelle quelle que soit la disponibilité des services externes.
Caractéristiques principales de drawDB
Design de schéma visuel
Glissez-déposez des tables, définissez les colonnes et les types de données, et dessinez des relations sur un canevas sans écrire de SQL manuellement.
Exportation et importation SQL
Générez du DDL prêt à l'emploi pour MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB et SQL Server, ou importez du SQL existant pour le visualiser instantanément.
Aucun backend requis
Fonctionne comme un conteneur Nginx unique sans base de données ni dépendances côté serveur — les diagrammes sont stockés dans le navigateur à l'aide d'IndexedDB.
Personnalisation du diagramme
Personnalisez les couleurs des tables, ajoutez des notes et des zones pour regrouper les tables associées, et contrôlez la disposition du canevas pour qu'elle corresponde à votre façon de concevoir votre schéma.
Exporter en plusieurs formats
Exportez des diagrammes au format PNG, JSON ou SQL afin de pouvoir les intégrer dans la documentation, les partager avec vos coéquipiers ou contrôler la version de la conception de votre schéma.
Pourquoi exécuter drawDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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