Déployez Dozzle en un clic.
Interface web légère pour consulter en temps réel les journaux des conteneurs Docker avec découverte instantanée des conteneurs et sans aucune configuration requise.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dozzle
Dozzle est une interface web sans configuration qui permet de surveiller les journaux des conteneurs Docker en temps réel. Il découvre automatiquement chaque conteneur sur l'hôte et transmet leur sortie directement à une interface web épurée et réactive — sans agents de journalisation, sans stockage externe, et sans aucune configuration autre que le montage du socket Docker.
Les développeurs l'utilisent pour surveiller plusieurs services simultanément pendant le débogage, tandis que les opérateurs s'appuient sur lui pour un triage rapide des incidents. Des fonctions de recherche et de filtrage puissantes facilitent l'isolation des lignes de journal exactes dont vous avez besoin sans quitter le navigateur. Avec une utilisation minimale des ressources et sans dépendances de base de données, Dozzle fonctionne confortablement aux côtés des charges de travail de production sur n'importe quel VPS.
Caractéristiques principales de Dozzle
Streaming de journaux en temps réel
Diffuse la sortie en direct du conteneur directement vers le navigateur avec défilement automatique, afin que vous voyiez les nouvelles lignes de journal au moment où elles sont écrites.
Découverte instantanée des conteneurs
Détecte automatiquement tous les conteneurs en cours d'exécution sur l'hôte — aucune configuration manuelle n'est nécessaire pour commencer à consulter les journaux.
Recherche et filtrage
Recherchez le contenu des journaux par mot-clé ou filtrez par nom de conteneur et plage horaire pour isoler rapidement les erreurs et les événements pertinents.
Vue multi-conteneur
Surveillez plusieurs services côte à côte dans une seule fenêtre de navigateur, réduisant ainsi le changement de contexte pendant les sessions de débogage.
Aucune dépendance externe
Nécessite uniquement le socket Docker — pas de base de données, pas de collecteur de logs et pas de processus d'agent consommant des ressources supplémentaires.
Pourquoi exécuter Dozzle sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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