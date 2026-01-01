Dozzle est une interface web sans configuration qui permet de surveiller les journaux des conteneurs Docker en temps réel. Il découvre automatiquement chaque conteneur sur l'hôte et transmet leur sortie directement à une interface web épurée et réactive — sans agents de journalisation, sans stockage externe, et sans aucune configuration autre que le montage du socket Docker.

Les développeurs l'utilisent pour surveiller plusieurs services simultanément pendant le débogage, tandis que les opérateurs s'appuient sur lui pour un triage rapide des incidents. Des fonctions de recherche et de filtrage puissantes facilitent l'isolation des lignes de journal exactes dont vous avez besoin sans quitter le navigateur. Avec une utilisation minimale des ressources et sans dépendances de base de données, Dozzle fonctionne confortablement aux côtés des charges de travail de production sur n'importe quel VPS.