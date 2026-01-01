Domoticz est un serveur domotique léger qui vous permet de surveiller et de contrôler une large gamme d'appareils domotiques intelligents — interrupteurs, capteurs, thermostats, compteurs d'énergie, stations météorologiques, et bien plus encore — le tout depuis une seule interface web. Il prend en charge des centaines de protocoles matériels et d'intégrations, notamment Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, les compteurs P1 et MQTT, le rendant compatible avec la plupart des écosystèmes domotiques populaires.

L'exécution de Domoticz sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos règles d'automatisation, vos données de capteurs historiques et l'accès aux appareils — sans dépendance au cloud, sans frais d'abonnement et sans risques pour la confidentialité liés aux services tiers. Sa faible empreinte de ressources le rend bien adapté aux déploiements permanents sur un VPS modeste.