DOMjudge est un système de jugement automatisé open-source mature pour l'organisation de concours de programmation de style ICPC. Il est utilisé pour les événements ICPC régionaux et mondiaux, les cours de programmation universitaires et les compétitions en ligne, offrant une interface web permettant aux participants de soumettre des solutions et aux juges et administrateurs de gérer les problèmes, les langages, les équipes et les tableaux de scores en direct.

L'auto-hébergement de DOMjudge sur votre propre VPS permet de conserver chaque soumission, cas de test et résultat de jugement sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par participant et sans limites de téléchargement imposées par un service hébergé. Le serveur est entièrement fonctionnel par lui-même pour la configuration des concours, des problèmes et des équipes, tandis que le jugement des langages compilés est effectué par des workers judgehost séparés et isolés que vous pouvez attacher ultérieurement.