Déployez DOMjudge avec une installation en un clic.
Juge automatisé de concours de programmation open source utilisé pour les compétitions de style ICPC avec soumissions, tableaux de scores et gestion d'équipes.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec DOMjudge
DOMjudge est un système de jugement automatisé open-source mature pour l'organisation de concours de programmation de style ICPC. Il est utilisé pour les événements ICPC régionaux et mondiaux, les cours de programmation universitaires et les compétitions en ligne, offrant une interface web permettant aux participants de soumettre des solutions et aux juges et administrateurs de gérer les problèmes, les langages, les équipes et les tableaux de scores en direct.
L'auto-hébergement de DOMjudge sur votre propre VPS permet de conserver chaque soumission, cas de test et résultat de jugement sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par participant et sans limites de téléchargement imposées par un service hébergé. Le serveur est entièrement fonctionnel par lui-même pour la configuration des concours, des problèmes et des équipes, tandis que le jugement des langages compilés est effectué par des workers judgehost séparés et isolés que vous pouvez attacher ultérieurement.
Caractéristiques principales de DOMjudge
Jugement de style ICPC
Implémente les règles utilisées par le Concours International de Programmation Collégiale ICPC, y compris le temps de pénalité, le gel du tableau des scores, et les catégories de verdict comme Mauvaise Réponse, Limite de Temps et Erreur d'Exécution.
Tableaux des scores en direct
Les tableaux de bord du public et du jury se mettent à jour en temps réel à mesure que les soumissions arrivent, avec un gel configurable vers la fin du concours pour des finales spectaculaires.
Gestion d'équipe et de concours
Interface utilisateur web d'administration pour la gestion des concours, des équipes, des utilisateurs, des affiliations, des problèmes, des langues et des clarifications à travers plusieurs événements parallèles.
Hôtes de jugement en bac à sable
Des workers judgehost déployables de manière indépendante compilent et exécutent les soumissions dans des sandboxes isolées basées sur cgroup avec des limites strictes de CPU, de mémoire et de disque.
API REST et CLP
Une API REST documentée, ainsi qu'une intégration avec la spécification de l'API de concours, vous permet de connecter des tableaux de bord externes, des outils de résolution et l'écosystème d'outils de l'ICPC.
Support multi-langues
Livré avec un support d'évaluation pour C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go, et de nombreux autres langages, avec une configuration complète de compilation et d'exécution par langage.
Pourquoi exécuter DOMjudge sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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