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Juge automatisé de concours de programmation open source utilisé pour les compétitions de style ICPC avec soumissions, tableaux de scores et gestion d'équipes.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec DOMjudge

DOMjudge est un système de jugement automatisé open-source mature pour l'organisation de concours de programmation de style ICPC. Il est utilisé pour les événements ICPC régionaux et mondiaux, les cours de programmation universitaires et les compétitions en ligne, offrant une interface web permettant aux participants de soumettre des solutions et aux juges et administrateurs de gérer les problèmes, les langages, les équipes et les tableaux de scores en direct.

L'auto-hébergement de DOMjudge sur votre propre VPS permet de conserver chaque soumission, cas de test et résultat de jugement sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par participant et sans limites de téléchargement imposées par un service hébergé. Le serveur est entièrement fonctionnel par lui-même pour la configuration des concours, des problèmes et des équipes, tandis que le jugement des langages compilés est effectué par des workers judgehost séparés et isolés que vous pouvez attacher ultérieurement.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de DOMjudge

Jugement de style ICPC

Implémente les règles utilisées par le Concours International de Programmation Collégiale ICPC, y compris le temps de pénalité, le gel du tableau des scores, et les catégories de verdict comme Mauvaise Réponse, Limite de Temps et Erreur d'Exécution.

Tableaux des scores en direct

Les tableaux de bord du public et du jury se mettent à jour en temps réel à mesure que les soumissions arrivent, avec un gel configurable vers la fin du concours pour des finales spectaculaires.

Gestion d'équipe et de concours

Interface utilisateur web d'administration pour la gestion des concours, des équipes, des utilisateurs, des affiliations, des problèmes, des langues et des clarifications à travers plusieurs événements parallèles.

Hôtes de jugement en bac à sable

Des workers judgehost déployables de manière indépendante compilent et exécutent les soumissions dans des sandboxes isolées basées sur cgroup avec des limites strictes de CPU, de mémoire et de disque.

API REST et CLP

Une API REST documentée, ainsi qu'une intégration avec la spécification de l'API de concours, vous permet de connecter des tableaux de bord externes, des outils de résolution et l'écosystème d'outils de l'ICPC.

Support multi-langues

Livré avec un support d'évaluation pour C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go, et de nombreux autres langages, avec une configuration complète de compilation et d'exécution par langage.

Pourquoi exécuter DOMjudge sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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