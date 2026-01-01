Déployez Dockge en un clic.
Interface utilisateur réactive auto-hébergée pour gérer les piles Docker Compose sans toucher à la ligne de commande.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dockge
Dockge est un gestionnaire de stacks Docker Compose auto-hébergé et dédié, conçu par le créateur d'Uptime Kuma. Plutôt que de vouloir gérer toutes les primitives Docker, il se concentre sur l'essentiel : vous permettre de créer, modifier, démarrer, arrêter et supprimer des stacks Compose via une interface web rapide et réactive. Son éditeur YAML intégré propose la coloration syntaxique et une validation en temps réel, et vous pouvez transformer des commandes
docker run existantes au format Compose en quelques secondes.
Le fait de stocker les stacks sous forme de fichiers bruts sur le disque permet à Dockge de s'intégrer naturellement dans tout flux de travail de sauvegarde ou de contrôle de version. L'auto-hébergement assure la confidentialité de la configuration de votre infrastructure et vous offre une interface de gestion persistante toujours disponible, même lorsque vous n'êtes pas devant le terminal.
Caractéristiques principales de Dockge
Éditeur YAML interactif
La coloration syntaxique et la validation en direct facilitent l'écriture et la mise à jour des fichiers Compose directement dans le navigateur.
Streaming de journaux en temps réel
Les journaux de conteneurs sont diffusés en direct dans l'interface utilisateur afin que vous puissiez surveiller le démarrage, les erreurs et la sortie sans ouvrir de terminal.
docker run converter
Collez n'importe quelle commande docker run et Dockge la convertit automatiquement en un fichier docker-compose.yaml prêt à l'emploi.
Stockage en pile basé sur fichier
Tous les fichiers Compose sont stockés sous forme de fichiers simples sur le disque, ce qui simplifie les sauvegardes et le contrôle de version.
Empreinte légère
Une consommation minimale de ressources laisse le CPU et la mémoire disponibles pour les applications que vous gérez réellement.
Pourquoi exécuter Dockge sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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