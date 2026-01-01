Dockge est un gestionnaire de stacks Docker Compose auto-hébergé et dédié, conçu par le créateur d'Uptime Kuma. Plutôt que de vouloir gérer toutes les primitives Docker, il se concentre sur l'essentiel : vous permettre de créer, modifier, démarrer, arrêter et supprimer des stacks Compose via une interface web rapide et réactive. Son éditeur YAML intégré propose la coloration syntaxique et une validation en temps réel, et vous pouvez transformer des commandes docker run existantes au format Compose en quelques secondes.

Le fait de stocker les stacks sous forme de fichiers bruts sur le disque permet à Dockge de s'intégrer naturellement dans tout flux de travail de sauvegarde ou de contrôle de version. L'auto-hébergement assure la confidentialité de la configuration de votre infrastructure et vous offre une interface de gestion persistante toujours disponible, même lorsque vous n'êtes pas devant le terminal.