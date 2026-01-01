Déployez Docker Registry en un clic.
Le registre privé officiel pour stocker, distribuer et gérer vos images de conteneurs Docker.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Docker Registry
Docker Registry est le système officiel de stockage et de distribution open-source pour les images Docker. L'exécution de votre propre registre offre à votre équipe un référentiel privé et performant pour les images de conteneurs — permettant de maintenir le code d'application propriétaire à l'écart des hubs publics tout en garantissant des tirages d'images rapides et fiables pour vos pipelines CI/CD et vos déploiements de production.
L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que les données d'image ne quittent jamais votre infrastructure, ce qui simplifie la conformité avec les politiques de gouvernance des données et élimine la dépendance vis-à-vis des services externes. Vous contrôlez l'accès, les politiques de rétention et la capacité de stockage — sans frais par image ni limites de bande passante imposés par les fournisseurs de registres hébergés.
Caractéristiques principales de Docker Registry
Stockage privé d'images
Stockez vos images conteneurs propriétaires en toute sécurité sur votre propre infrastructure, en gardant le code sensible à l'écart des registres publics.
Intégration CI/CD
L'API standard de push et pull de Docker assure la compatibilité avec chaque outil de build, pipeline et plateforme d'orchestration.
Support des webhooks
Déclencher automatiquement les étapes de pipeline en aval chaque fois qu'une nouvelle image est poussée vers le registre.
Cache de couche persistante
Le stockage de couches mutualisées pour les images réduit considérablement l'utilisation du disque et accélère la distribution des images au sein de votre équipe.
Pourquoi exécuter Docker Registry sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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