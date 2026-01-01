Déployez docassemble en un clic.
Système expert open source pour des entretiens guidés et l'assemblage automatisé de documents, basé sur Python, YAML et Markdown.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec docassemble
docassemble est une plateforme gratuite et open-source permettant de créer des entretiens guidés basés sur le web qui recueillent des informations auprès des utilisateurs finaux et assemblent des documents, contrats et formulaires personnalisés à partir des réponses. Les auteurs écrivent la logique d'entretien en YAML, les modèles de documents en Markdown ou DOCX, et étendent le comportement avec Python — sans avoir à développer une application web personnalisée.
Conçu à l'origine pour les organisations d'aide juridique et les cabinets d'avocats automatisant l'accueil des clients et la rédaction de documents, docassemble alimente désormais des systèmes experts dans les domaines de la conformité, des services gouvernementaux et des flux de travail RH. L'auto-hébergement sur un VPS permet de conserver les réponses sensibles aux entretiens, les documents générés et les données clients sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par entretien ou par utilisateur.
Caractéristiques principales de docassemble
Entretiens guidés
Créez des flux de questions à embranchements en YAML qui collectent les informations des utilisateurs via des formulaires web accessibles et adaptés aux mobiles, avec une logique conditionnelle.
Assemblage de documents
Générer des documents DOCX, PDF et RTF remplis à partir des réponses d'entretien en utilisant des modèles Markdown ou Word avec une mise en forme automatique.
Extensibilité Python
Passez au Python complet chaque fois que YAML ne suffit pas — appelez des API externes, exécutez des calculs ou intégrez-vous à des systèmes existants.
Signatures électroniques
Capturez des signatures sur des écrans tactiles et intégrez-les dans les documents générés sans services de signature électronique tiers.
Support multilingue
Rédigez une interview en plusieurs langues avec des outils de traduction intégrés et un formatage de la date, des nombres et des devises sensible à la locale.
Playground intégré
L'environnement de développement basé sur navigateur avec éditeur de code, tests en direct et gestion des paquets permet aux auteurs d'itérer sans IDE séparé.
Pourquoi exécuter docassemble sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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