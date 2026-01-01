docassemble est une plateforme gratuite et open-source permettant de créer des entretiens guidés basés sur le web qui recueillent des informations auprès des utilisateurs finaux et assemblent des documents, contrats et formulaires personnalisés à partir des réponses. Les auteurs écrivent la logique d'entretien en YAML, les modèles de documents en Markdown ou DOCX, et étendent le comportement avec Python — sans avoir à développer une application web personnalisée.

Conçu à l'origine pour les organisations d'aide juridique et les cabinets d'avocats automatisant l'accueil des clients et la rédaction de documents, docassemble alimente désormais des systèmes experts dans les domaines de la conformité, des services gouvernementaux et des flux de travail RH. L'auto-hébergement sur un VPS permet de conserver les réponses sensibles aux entretiens, les documents générés et les données clients sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par entretien ou par utilisateur.