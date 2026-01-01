Déployez Dittofeed en un clic.
Plateforme d'engagement client open source pour la messagerie multicanal automatisée par e-mail, SMS, Slack et notifications push mobiles.
Sélectionnez un forfait VPS pour Dittofeed
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dittofeed
Dittofeed est une alternative open-source à Braze et Iterable, conçue pour les équipes produit et marketing qui ont besoin d'un contrôle total sur la messagerie client sans tarification par message. Il vous permet de concevoir des parcours client automatisés déclenchés par le comportement de l'utilisateur — séquences d'intégration, campagnes de réengagement, alertes transactionnelles, et plus encore — sur les canaux email, SMS, WhatsApp, Slack et notifications push mobiles.
L'auto-hébergement de Dittofeed conserve toutes les données d'événements clients, les listes de contacts et l'historique de messagerie sur votre propre infrastructure. Vous évitez les frais par siège et par message tout en conservant la possibilité d'intégrer directement votre entrepôt de données, de connecter votre propre fournisseur de messagerie et de respecter les exigences de résidence des données.
Caractéristiques principales de Dittofeed
Automatisation du parcours
Créez des flux de messages en plusieurs étapes déclenchés par des événements utilisateur, des délais ou l'appartenance à un segment, à l'aide d'un éditeur visuel par glisser-déposer.
Livraison multicanal
Envoyez des messages par e-mail, SMS, notifications push mobiles, WhatsApp et Slack depuis une plateforme unique sans avoir à gérer des fournisseurs distincts pour chaque canal.
Segmentation comportementale
Créez des segments d'audience dynamiques à partir d'événements et de propriétés utilisateur en temps réel pour cibler les bons utilisateurs au bon moment.
Bibliothèque de modèles
Créez et versionnez des modèles de message avec un éditeur enrichi, puis réutilisez-les dans plusieurs parcours et campagnes.
Statistiques de livraison
Suivez les taux d'ouverture, les taux de clics, les conversions et les erreurs de livraison par parcours et par canal pour optimiser la messagerie au fil du temps.
Pourquoi exécuter Dittofeed sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés