Déployez Dependency-Track en un clic.
Plateforme d'analyse de composants open source qui surveille en permanence les nomenclatures logicielles pour les vulnérabilités, les composants obsolètes et les risques de licence.
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Ce que vous pouvez construire avec Dependency-Track
Dependency-Track est un projet phare de l'OWASP qui offre aux équipes de sécurité et d'ingénierie une visibilité continue sur les risques de la chaîne d'approvisionnement logicielle. Il ingère des documents de nomenclature logicielle (SBOM) au format CycloneDX et analyse chaque composant par rapport à des sources de vulnérabilités faisant autorité, notamment la National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index et VulnDB — de sorte qu'une seule divulgation de CVE apparaît immédiatement dans chaque projet qui utilise la bibliothèque affectée.
L'auto-hébergement de Dependency-Track maintient les SBOM et les résultats de vulnérabilités concernant vos applications propriétaires entièrement au sein de votre infrastructure, ce qui est important pour les organisations soumises à des contraintes réglementaires ou contractuelles concernant l'emplacement des données de télétélémétrie de la chaîne d'approvisionnement. Le déploiement basé sur PostgreSQL conserve une piste d'audit complète des inventaires de composants et des décisions de politique pour chaque version.
Caractéristiques principales de Dependency-Track
Ingestion SBOM
Accepte les nomenclatures CycloneDX directement depuis les pipelines CI/CD, les outils de build et les scanners SCA — aucune installation d'agent n'est requise sur les hôtes d'application.
Renseignements sur les vulnérabilités multi-sources
Met en corrélation chaque composant avec le NVD, les avis GitHub, l'OSS Index et VulnDB afin que les CVE nouvellement divulguées remontent immédiatement dans tous les projets affectés.
Moteur de politique
Définir et appliquer des politiques sur la gravité des vulnérabilités, les familles de licences et l'âge des composants, et faire échouer les builds CI lorsque les projets enfreignent les normes organisationnelles.
Conformité des licences
Identifie chaque licence à travers le graphe de dépendances et signale les licences incompatibles ou restreintes avant qu'elles ne soient intégrées à une version.
EPSS et contexte d'exploitation
Priorise les découvertes en utilisant l'Exploit Prediction Scoring System et les indicateurs d'exploitation connus, concentrant les efforts de remédiation sur les vulnérabilités les plus susceptibles d'être attaquées.
API REST et webhooks
Une API REST complète et des notifications sortantes vers Slack, Microsoft Teams, Jira et des webhooks vous permettent d'intégrer les résultats dans les flux de travail de billetterie et d'alerte existants.
Pourquoi exécuter Dependency-Track sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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