Déployez DbGate en un clic.
Gestionnaire de bases de données open source multiplateforme prenant en charge MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, et bien d'autres moteurs SQL et NoSQL.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec DbGate
DbGate est un gestionnaire de bases de données open-source multiplateforme qui gère MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra et Amazon Redshift via une interface web unique. Au lieu de basculer entre des outils spécifiques à chaque fournisseur, vous vous connectez à chaque base de données depuis un seul espace de travail, exécutez des requêtes SQL ou NoSQL multi-onglets, modifiez des tables en ligne et comparez les schémas entre les environnements.
L'auto-hébergement de DbGate sur votre propre VPS maintient les chaînes de connexion, les requêtes enregistrées et les données exportées entièrement sur votre infrastructure, sans télémétrie cloud ni licence par siège. L'interface du navigateur est accessible depuis n'importe quel appareil, ce qui la rend utile pour l'inspection ad hoc des données, l'administration quotidienne et le débogage collaboratif sans installer de client de bureau sur chaque machine de développeur.
Caractéristiques principales de DbGate
SQL et NoSQL ensemble
Se connecter à MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra, et bien plus encore depuis un seul espace de travail sans jongler avec des clients spécifiques à chaque fournisseur.
Éditeur de requêtes multi-onglets
Exécutez des requêtes SQL ou MongoDB sur plusieurs onglets avec auto-complétion, coloration syntaxique et un historique persistant qui survit aux reconnexions et aux redémarrages.
Éditeur visuel de tableau
Parcourez, filtrez, triez et modifiez les lignes en ligne avec une grille de type feuille de calcul, puis validez les modifications via un diff SQL généré avant qu'elles n'atteignent la base de données.
Comparaison et exportation de schémas
Comparer les schémas entre deux bases de données, générer du SQL de migration, et exporter des tables ou des requêtes vers des fichiers CSV, JSON, des dumps SQL ou Excel directement depuis le navigateur.
Concepteur de diagrammes ER
Visualisez les relations avec un diagramme ER interactif, puis exportez la mise en page au format SVG ou PNG pour la documentation et les revues d'architecture.
Pourquoi exécuter DbGate sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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