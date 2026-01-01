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Alternative auto-hébergée à Google Timeline pour suivre et visualiser votre historique de localisation complet sur une carte interactive.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Dawarich

Dawarich est une alternative auto-hébergée à Google Timeline qui vous permet de contrôler votre historique de localisation. Importez des données depuis les exportations de Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, les fichiers GPX et d'autres sources pour construire un registre riche et consultable de tous les endroits où vous êtes allé.

La plateforme visualise vos déplacements sous forme de cartes interactives avec des cartes thermiques, des tracés d'itinéraires et des superpositions de brouillard de guerre. Des statistiques intégrées affichent les pays visités, les villes explorées et la distance totale parcourue, tandis que les outils de voyage vous permettent d'annoter vos trajets avec des photos et des notes. Le partage de localisation familial avec des contrôles de confidentialité individuels le rend adapté à un usage domestique. L'auto-hébergement maintient les données de localisation sensibles entièrement sur votre propre infrastructure, à l'abri de Google et d'autres tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Dawarich

Importation multi-sources

Importez des données de localisation depuis Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, des fichiers GPX, et plus encore pour construire un historique complet.

Vues cartographiques interactives

Explorez votre historique sous forme de cartes thermiques, de tracés d'itinéraires et de superpositions de brouillard de guerre sur une carte entièrement interactive avec des couches personnalisables.

Statistiques de voyage

Découvrez combien de pays et de villes vous avez visités, la distance que vous avez parcourue, et suivez le nombre de jours que vous avez passés dans chaque pays.

Intégration de photos

Connectez Immich ou Photoprism pour superposer des photos géolocalisées sur la carte et associer des souvenirs à des voyages et des lieux spécifiques.

Partage de localisation familiale

Partagez votre position avec les membres de votre famille tout en conservant des contrôles de confidentialité individuels afin que chaque personne décide de ce qu'elle expose.

Pourquoi exécuter Dawarich sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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