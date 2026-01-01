Déployez Dawarich en un clic.
Alternative auto-hébergée à Google Timeline pour suivre et visualiser votre historique de localisation complet sur une carte interactive.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dawarich
Dawarich est une alternative auto-hébergée à Google Timeline qui vous permet de contrôler votre historique de localisation. Importez des données depuis les exportations de Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, les fichiers GPX et d'autres sources pour construire un registre riche et consultable de tous les endroits où vous êtes allé.
La plateforme visualise vos déplacements sous forme de cartes interactives avec des cartes thermiques, des tracés d'itinéraires et des superpositions de brouillard de guerre. Des statistiques intégrées affichent les pays visités, les villes explorées et la distance totale parcourue, tandis que les outils de voyage vous permettent d'annoter vos trajets avec des photos et des notes. Le partage de localisation familial avec des contrôles de confidentialité individuels le rend adapté à un usage domestique. L'auto-hébergement maintient les données de localisation sensibles entièrement sur votre propre infrastructure, à l'abri de Google et d'autres tiers.
Caractéristiques principales de Dawarich
Importation multi-sources
Importez des données de localisation depuis Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, des fichiers GPX, et plus encore pour construire un historique complet.
Vues cartographiques interactives
Explorez votre historique sous forme de cartes thermiques, de tracés d'itinéraires et de superpositions de brouillard de guerre sur une carte entièrement interactive avec des couches personnalisables.
Statistiques de voyage
Découvrez combien de pays et de villes vous avez visités, la distance que vous avez parcourue, et suivez le nombre de jours que vous avez passés dans chaque pays.
Intégration de photos
Connectez Immich ou Photoprism pour superposer des photos géolocalisées sur la carte et associer des souvenirs à des voyages et des lieux spécifiques.
Partage de localisation familiale
Partagez votre position avec les membres de votre famille tout en conservant des contrôles de confidentialité individuels afin que chaque personne décide de ce qu'elle expose.
Pourquoi exécuter Dawarich sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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