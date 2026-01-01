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Gestionnaire de sauvegardes de bases de données auto-hébergé pour automatiser et superviser les sauvegardes PostgreSQL, MySQL et MongoDB.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Databasus

Databasus est un outil de gestion de sauvegarde de base de données auto-hébergé qui centralise les sauvegardes automatisées pour PostgreSQL, MySQL et MongoDB sous une interface web unique. Il gère le cycle de vie complet de la sauvegarde — planification, exécution, compression, rotation de la rétention et surveillance de l'état de santé — sans nécessiter de scripts séparés pour chaque type de base de données.

L'auto-hébergement de Databasus sur votre VPS stocke les sauvegardes directement sur votre propre infrastructure, éliminant les frais de stockage cloud par gigaoctet et gardant les données sensibles sous votre contrôle. Le tableau de bord web offre une visibilité claire sur les taux de réussite des sauvegardes, l'utilisation du stockage et l'historique des tâches, tandis que les ressources VPS dédiées garantissent que les tâches de sauvegarde s'exécutent sans impacter les performances de la base de données de production.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Databasus

Support Multi-bases de données

Sauvegarde PostgreSQL, MySQL et MongoDB à partir d'une interface unifiée, remplaçant la nécessité de gérer des scripts de sauvegarde distincts par moteur de base de données.

Prise de rendez-vous automatisée

Configurez les intervalles de sauvegarde et les politiques de rétention afin que les sauvegardes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles tournent automatiquement sans intervention manuelle.

Tableau de bord basé sur le web

Surveillez l'état des sauvegardes, l'utilisation du stockage et l'historique des tâches depuis une interface centralisée avec des alertes pour les échecs nécessitant une attention.

Vérification de la sauvegarde

Effectue des vérifications d'intégrité après chaque sauvegarde pour confirmer que la sauvegarde est valide et utilisable avant qu'elle ne soit comptabilisée dans votre politique de conservation.

Restauration ponctuelle

Restaurer les bases de données à un instantané de sauvegarde spécifique, permettant la reprise après sinistre et le test sécurisé des données de production dans des environnements de pré-production.

Pourquoi exécuter Databasus sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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