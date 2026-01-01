Databasus est un outil de gestion de sauvegarde de base de données auto-hébergé qui centralise les sauvegardes automatisées pour PostgreSQL, MySQL et MongoDB sous une interface web unique. Il gère le cycle de vie complet de la sauvegarde — planification, exécution, compression, rotation de la rétention et surveillance de l'état de santé — sans nécessiter de scripts séparés pour chaque type de base de données.

L'auto-hébergement de Databasus sur votre VPS stocke les sauvegardes directement sur votre propre infrastructure, éliminant les frais de stockage cloud par gigaoctet et gardant les données sensibles sous votre contrôle. Le tableau de bord web offre une visibilité claire sur les taux de réussite des sauvegardes, l'utilisation du stockage et l'historique des tâches, tandis que les ressources VPS dédiées garantissent que les tâches de sauvegarde s'exécutent sans impacter les performances de la base de données de production.