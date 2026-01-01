Déployez Databasus en un clic.
Gestionnaire de sauvegardes de bases de données auto-hébergé pour automatiser et superviser les sauvegardes PostgreSQL, MySQL et MongoDB.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Databasus
Databasus est un outil de gestion de sauvegarde de base de données auto-hébergé qui centralise les sauvegardes automatisées pour PostgreSQL, MySQL et MongoDB sous une interface web unique. Il gère le cycle de vie complet de la sauvegarde — planification, exécution, compression, rotation de la rétention et surveillance de l'état de santé — sans nécessiter de scripts séparés pour chaque type de base de données.
L'auto-hébergement de Databasus sur votre VPS stocke les sauvegardes directement sur votre propre infrastructure, éliminant les frais de stockage cloud par gigaoctet et gardant les données sensibles sous votre contrôle. Le tableau de bord web offre une visibilité claire sur les taux de réussite des sauvegardes, l'utilisation du stockage et l'historique des tâches, tandis que les ressources VPS dédiées garantissent que les tâches de sauvegarde s'exécutent sans impacter les performances de la base de données de production.
Caractéristiques principales de Databasus
Support Multi-bases de données
Sauvegarde PostgreSQL, MySQL et MongoDB à partir d'une interface unifiée, remplaçant la nécessité de gérer des scripts de sauvegarde distincts par moteur de base de données.
Prise de rendez-vous automatisée
Configurez les intervalles de sauvegarde et les politiques de rétention afin que les sauvegardes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles tournent automatiquement sans intervention manuelle.
Tableau de bord basé sur le web
Surveillez l'état des sauvegardes, l'utilisation du stockage et l'historique des tâches depuis une interface centralisée avec des alertes pour les échecs nécessitant une attention.
Vérification de la sauvegarde
Effectue des vérifications d'intégrité après chaque sauvegarde pour confirmer que la sauvegarde est valide et utilisable avant qu'elle ne soit comptabilisée dans votre politique de conservation.
Restauration ponctuelle
Restaurer les bases de données à un instantané de sauvegarde spécifique, permettant la reprise après sinistre et le test sécurisé des données de production dans des environnements de pré-production.
Pourquoi exécuter Databasus sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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