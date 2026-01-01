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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Databag

Databag est une plateforme de messagerie fédérée auto-hébergée qui apporte la communication décentralisée aux individus et aux petites communautés sans dépendre de serveurs d'entreprise ou d'infrastructure blockchain. Utilisant la cryptographie à clé publique-privée pour l'identité, les comptes ne sont liés à aucun domaine d'hébergement spécifique — les utilisateurs sur différents nœuds Databag peuvent s'envoyer des messages librement, de manière similaire au fonctionnement de la fédération d'e-mails.

La plateforme prend en charge les sujets scellés chiffrés de bout en bout, les appels audio et vidéo, les notifications push mobiles et l'organisation des messages par sujet. L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que toutes les conversations, l'historique des appels et les données de contact restent entièrement au sein de votre infrastructure, avec un nombre illimité de comptes par nœud et sans frais par utilisateur — ce qui en fait une solution idéale pour les familles, les groupes d'amis et les petites organisations qui souhaitent une messagerie moderne sans intermédiaires d'entreprise.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Databag

Messagerie Fédérée

Les comptes sur différents nœuds Databag peuvent communiquer directement, créant un réseau décentralisé où aucun serveur unique ne contrôle toutes les conversations.

Chiffrement de bout en bout

Les sujets scellés utilisent le chiffrement côté client, de sorte que le contenu des messages reste privé même pour l'administrateur du serveur hébergeant le nœud.

Appels audio & vidéo

L'appel intégré élimine le besoin d'un outil de vidéoconférence séparé pour les communautés utilisant déjà Databag pour la messagerie.

Fils de discussion thématiques

Organise les conversations par sujet plutôt que par contact, facilitant ainsi la concentration et la recherche des discussions au sein d'une communauté.

Comptes illimités

Chaque nœud prend en charge autant de comptes que nécessaire sans coût supplémentaire, ce qui le rend économique pour héberger la messagerie d'un foyer ou d'une organisation entière.

Pourquoi exécuter Databag sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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