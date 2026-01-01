Déployez Databag en un clic.
Messagerie fédérée auto-hébergée avec chiffrement de bout en bout, appels audio/vidéo et fils de conversation thématiques.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Databag
Databag est une plateforme de messagerie fédérée auto-hébergée qui apporte la communication décentralisée aux individus et aux petites communautés sans dépendre de serveurs d'entreprise ou d'infrastructure blockchain. Utilisant la cryptographie à clé publique-privée pour l'identité, les comptes ne sont liés à aucun domaine d'hébergement spécifique — les utilisateurs sur différents nœuds Databag peuvent s'envoyer des messages librement, de manière similaire au fonctionnement de la fédération d'e-mails.
La plateforme prend en charge les sujets scellés chiffrés de bout en bout, les appels audio et vidéo, les notifications push mobiles et l'organisation des messages par sujet. L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que toutes les conversations, l'historique des appels et les données de contact restent entièrement au sein de votre infrastructure, avec un nombre illimité de comptes par nœud et sans frais par utilisateur — ce qui en fait une solution idéale pour les familles, les groupes d'amis et les petites organisations qui souhaitent une messagerie moderne sans intermédiaires d'entreprise.
Caractéristiques principales de Databag
Messagerie Fédérée
Les comptes sur différents nœuds Databag peuvent communiquer directement, créant un réseau décentralisé où aucun serveur unique ne contrôle toutes les conversations.
Chiffrement de bout en bout
Les sujets scellés utilisent le chiffrement côté client, de sorte que le contenu des messages reste privé même pour l'administrateur du serveur hébergeant le nœud.
Appels audio & vidéo
L'appel intégré élimine le besoin d'un outil de vidéoconférence séparé pour les communautés utilisant déjà Databag pour la messagerie.
Fils de discussion thématiques
Organise les conversations par sujet plutôt que par contact, facilitant ainsi la concentration et la recherche des discussions au sein d'une communauté.
Comptes illimités
Chaque nœud prend en charge autant de comptes que nécessaire sans coût supplémentaire, ce qui le rend économique pour héberger la messagerie d'un foyer ou d'une organisation entière.
Pourquoi exécuter Databag sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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