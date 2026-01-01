Déployez Dashy en un clic.
Tableau de bord auto-hébergé hautement personnalisable pour organiser tous vos services, marque-pages et widgets en un seul endroit.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dashy
Dashy est un tableau de bord personnel auto-hébergé qui vous offre une page d'accueil magnifique et personnalisable pour tous vos services, applications et favoris. Avec des centaines d'icônes intégrées, un vaste écosystème de widgets et un éditeur de configuration visuel, vous pouvez créer une interface sur mesure sans avoir à modifier les fichiers YAML. Les vérifications d'état en temps réel surveillent vos services en continu, afin que vous sachiez toujours ce qui est opérationnel.
L'auto-hébergement de Dashy sur votre VPS signifie que votre tableau de bord est disponible 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, avec toutes les données de configuration sous votre contrôle. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de limites d'utilisation et pas d'accès tiers à la topologie de votre infrastructure — juste un point d'entrée rapide et privé vers tout ce que vous exécutez.
Caractéristiques principales de Dashy
Surveillance de l'état du service
Vérifie en permanence si vos services sont en ligne et affiche des indicateurs d'état en direct afin que vous puissiez repérer les pannes d'un coup d'œil.
Éditeur visuel de configuration
Modifiez la mise en page, les sections et les éléments de votre tableau de bord via une interface pointer-cliquer sans toucher aux fichiers de configuration YAML.
Écosystème riche de widgets
Ajoutez des prévisions météorologiques, des flux RSS, des statistiques système, des horloges et des dizaines d'autres widgets pour transformer le tableau de bord en un centre d'information.
Vaste bibliothèque d'icônes
Comprend plus de 400 icônes de service préconfigurées et prend en charge les icônes personnalisées, ce qui rend votre tableau de bord visuellement cohérent et facile à naviguer.
Support Multi-pages
Organisez les services sur plusieurs pages et sections, ce qui rend la gestion d'un grand nombre d'applications pratique sans encombrement.
Pourquoi exécuter Dashy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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