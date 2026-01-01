Dashy est un tableau de bord personnel auto-hébergé qui vous offre une page d'accueil magnifique et personnalisable pour tous vos services, applications et favoris. Avec des centaines d'icônes intégrées, un vaste écosystème de widgets et un éditeur de configuration visuel, vous pouvez créer une interface sur mesure sans avoir à modifier les fichiers YAML. Les vérifications d'état en temps réel surveillent vos services en continu, afin que vous sachiez toujours ce qui est opérationnel.

L'auto-hébergement de Dashy sur votre VPS signifie que votre tableau de bord est disponible 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, avec toutes les données de configuration sous votre contrôle. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de limites d'utilisation et pas d'accès tiers à la topologie de votre infrastructure — juste un point d'entrée rapide et privé vers tout ce que vous exécutez.