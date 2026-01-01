Déployez dashdot en un clic.
Tableau de bord de serveur minimaliste affichant les statistiques en temps réel du CPU, de la RAM, du stockage et du réseau avec un design glassmorphique moderne.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec dashdot
dashdot est un tableau de bord de serveur léger et open source, conçu pour les auto-hébergeurs qui souhaitent une belle vue d'ensemble rapide des informations vitales de leur VPS. Contrairement aux piles de surveillance complètes qui nécessitent des bases de données, des agents et une configuration complexe, dashdot fonctionne comme un conteneur unique — déployez-le et votre charge CPU, l'utilisation de la RAM, la capacité de stockage et le débit réseau apparaissent instantanément sans aucune configuration.
L'interface glassmorphique est conçue pour être épinglée dans un onglet de navigateur ou affichée sur un écran mural. Parce qu'il lit les métriques système directement depuis l'hôte, tout reste sur votre propre infrastructure — pas de télémétrie externe, pas de comptes requis, pas de données quittant votre serveur.
Caractéristiques principales de dashdot
Métriques système en temps réel
La charge CPU en direct, l'utilisation de la RAM, la capacité de stockage et le débit réseau se mettent à jour en continu afin que vous voyiez toujours l'état actuel de votre serveur en un coup d'œil.
Déploiement sans configuration
Pas de base de données, pas d'agents, pas d'assistant de configuration — un seul conteneur démarre et les statistiques de votre serveur apparaissent immédiatement sans aucune configuration manuelle.
Surveillance de la température du CPU
Les capteurs de température matériels sont lus directement depuis l'hôte, vous donnant un avertissement précoce des problèmes thermiques avant qu'ils n'affectent les performances.
Design glassmorphique
L'interface utilisateur en verre dépoli est conçue pour être épinglée dans un onglet de navigateur ou affichée sur un moniteur dédié comme un tableau de bord d'état de serveur en direct.
Empreinte légère
dashdot utilise très peu de ses propres CPU et RAM, de sorte que la surcharge de surveillance n'affecte pas de manière significative les ressources qu'il mesure.
Pourquoi exécuter dashdot sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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