Jusqu'à 69% de réduction sur dashdot

Déployez dashdot en un clic.

Tableau de bord de serveur minimaliste affichant les statistiques en temps réel du CPU, de la RAM, du stockage et du réseau avec un design glassmorphique moderne.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
62,99  MAD /mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez dashdot en un clic.

Sélectionnez un forfait VPS pour dashdot

63 % de réduction
KVM 1
170,99  MAD
62,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 511,76 MAD (prix d'origine : 4 103,76 MAD). Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
62 % de réduction
KVM 2
217,99  MAD
82,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 991,76 MAD (prix d'origine : 5 231,76 MAD). Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99  MAD
113,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 2 735,76 MAD (prix d'origine : 8 711,76 MAD). Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99  MAD
227,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 5 471,76 MAD (prix d'origine : 15 407,76 MAD). Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
63 % de réduction
KVM 1
170,99  MAD
62,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 511,76 MAD (prix d'origine : 4 103,76 MAD). Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
62 % de réduction
KVM 2
217,99  MAD
82,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 991,76 MAD (prix d'origine : 5 231,76 MAD). Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99  MAD
113,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 2 735,76 MAD (prix d'origine : 8 711,76 MAD). Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99  MAD
227,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 5 471,76 MAD (prix d'origine : 15 407,76 MAD). Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec dashdot

dashdot est un tableau de bord de serveur léger et open source, conçu pour les auto-hébergeurs qui souhaitent une belle vue d'ensemble rapide des informations vitales de leur VPS. Contrairement aux piles de surveillance complètes qui nécessitent des bases de données, des agents et une configuration complexe, dashdot fonctionne comme un conteneur unique — déployez-le et votre charge CPU, l'utilisation de la RAM, la capacité de stockage et le débit réseau apparaissent instantanément sans aucune configuration.

L'interface glassmorphique est conçue pour être épinglée dans un onglet de navigateur ou affichée sur un écran mural. Parce qu'il lit les métriques système directement depuis l'hôte, tout reste sur votre propre infrastructure — pas de télémétrie externe, pas de comptes requis, pas de données quittant votre serveur.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de dashdot

Métriques système en temps réel

La charge CPU en direct, l'utilisation de la RAM, la capacité de stockage et le débit réseau se mettent à jour en continu afin que vous voyiez toujours l'état actuel de votre serveur en un coup d'œil.

Déploiement sans configuration

Pas de base de données, pas d'agents, pas d'assistant de configuration — un seul conteneur démarre et les statistiques de votre serveur apparaissent immédiatement sans aucune configuration manuelle.

Surveillance de la température du CPU

Les capteurs de température matériels sont lus directement depuis l'hôte, vous donnant un avertissement précoce des problèmes thermiques avant qu'ils n'affectent les performances.

Design glassmorphique

L'interface utilisateur en verre dépoli est conçue pour être épinglée dans un onglet de navigateur ou affichée sur un moniteur dédié comme un tableau de bord d'état de serveur en direct.

Empreinte légère

dashdot utilise très peu de ses propres CPU et RAM, de sorte que la surcharge de surveillance n'affecte pas de manière significative les ressources qu'il mesure.

Pourquoi exécuter dashdot sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Déployez localement. Propulsez à l'international.

Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

Testez notre service en toute sérénité grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre politique de remboursement.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma est un magnifique outil de surveillance auto-hébergé

Déployer
Alerta

Alerta

Plateforme open source de gestion d'alertes pour la consolidation des alertes de supervision

Déployer
Beszel

Beszel

Plateforme de surveillance serveur légère avec statistiques Docker et alertes

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.