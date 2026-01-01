Déployez Dasharr en un clic.
Tableau de bord auto-hébergé qui suit les statistiques d'upload, de download et de primes sur plus de vingt traqueurs de torrents privés.
Sélectionnez un forfait VPS pour Dasharr
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dasharr
Dasharr est un tableau de bord open-source Rust et Vue conçu spécifiquement pour les utilisateurs de traqueurs de torrents privés. Il interroge périodiquement chaque indexeur que vous activez, stocke l'historique dans PostgreSQL et met en évidence les tendances à long terme en matière d'upload, de download, de ratio, de points bonus et de primes que les traqueurs eux-mêmes exposent rarement au-delà de la valeur actuelle.
L'auto-hébergement de Dasharr sur votre VPS garde chaque clé API et l'historique complet de vos comptes de traqueur entièrement sur votre propre infrastructure plutôt que sur un service tiers. Les statistiques sont collectées toutes les six heures en arrière-plan afin que vous puissiez corréler les uploads, les outils automatisés et les dépenses de primes sur tous vos traqueurs dans une seule chronologie.
Caractéristiques principales de Dasharr
Prise en charge multi-traqueur
Collecteurs intégrés pour plus de vingt traqueurs privés, y compris RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP, et bien d'autres, sous un tableau de bord unique.
Historique à long terme
Chaque sondage est stocké dans PostgreSQL afin que vous puissiez voir comment les points d'upload, de ratio et de bonus évoluent au fil des semaines et des mois au lieu de simplement l'instantané actuel.
Collecte programmée
Les statistiques sont actualisées automatiquement toutes les six heures en arrière-plan, ainsi le tableau de bord reflète toujours l'activité récente sans synchronisation manuelle.
Planification des primes
Suivez les gains et les dépenses de primes sur les différents traqueurs pour planifier le montant pouvant être alloué aux requêtes sur n'importe quelle période choisie.
OpenAPI documenté
Chaque point de terminaison est exposé via une interface utilisateur Swagger à l'adresse /swagger-ui/ afin que les données puissent être interrogées à partir de scripts personnalisés, de Grafana ou d'autres tableaux de bord.
Privé par conception
Les clés API du traqueur ne quittent jamais votre VPS — le backend communique directement avec chaque indexeur et stocke les identifiants dans votre propre base de données PostgreSQL.
Pourquoi exécuter Dasharr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Activepieces
Automatisation de flux de travail open source sans code avec plus de 200 intégrations d'applications