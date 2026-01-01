Déployez Daptin en un clic.
CMS headless open source qui expose tout modèle de données via des API REST et GraphQL auto-générées.
Sélectionnez un forfait VPS pour Daptin
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Daptin
Daptin est un backend-as-a-service open-source qui transforme n'importe quel modèle de données en une API REST et GraphQL complète, avec authentification utilisateur, permissions basées sur les rôles et machines d'état intégrées. Au lieu d'écrire des gestionnaires de points d'accès, vous définissez les entités et les relations en YAML ou JSON, et Daptin génère automatiquement l'interface CRUD complète, le tableau de bord et la spécification OpenAPI.
L'auto-hébergement de Daptin sur votre propre VPS maintient les enregistrements d'utilisateurs, les identifiants OAuth et les actifs téléchargés entièrement sous votre contrôle, sans frais par requête. Le déploiement en un seul binaire inclut un support intégré pour SQLite, PostgreSQL et MySQL, ainsi que des adaptateurs de stockage basés sur rclone pour les colonnes de fichiers synchronisées dans le cloud et des packages de marketplace intégrés pour activer sélectivement des fonctionnalités.
Caractéristiques principales de Daptin
APIs générées automatiquement
Définissez des entités en YAML ou JSON et Daptin expose instantanément des points de terminaison REST, un schéma GraphQL et une spécification OpenAPI — aucun code de gestionnaire n'est requis.
Backend multi-bases de données
Exécutez la même instance Daptin avec SQLite pour des démarrages rapides, ou passez à PostgreSQL et MySQL sans modifier une seule ligne de définitions de modèle.
Authentification et autorisations
La gestion des utilisateurs intégrée, la connexion sociale OAuth2, l'autorisation JWT et les permissions granulaires par ligne éliminent le besoin d'un service d'identité distinct.
Actions et machines à états
Modélisez les flux de travail métier directement dans Daptin en utilisant des chaînes d'actions et des machines à états finis, remplaçant le code serveur personnalisé pour l'orchestration CRUD typique.
Synchronisation du stockage cloud
Les colonnes d'actifs stockent des fichiers via des fournisseurs basés sur rclone, vous permettant de synchroniser les téléversements vers S3, Google Drive, Dropbox et des dizaines d'autres backends prêts à l'emploi.
Pourquoi exécuter Daptin sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.