Ordonnanceur de flux de travail moderne basé sur les DAG avec une interface utilisateur web pour la gestion des tâches cron et des pipelines de tâches.
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Ce que vous pouvez construire avec Dagu
Dagu est un puissant ordonnanceur de flux de travail open-source qui remplace les tâches cron traditionnelles par des pipelines de graphes acycliques dirigés (DAG) gérés via une interface web épurée. Définissez des flux de travail dans de simples fichiers YAML avec des étapes qui peuvent exécuter des commandes shell, des conteneurs Docker, des requêtes HTTP, des requêtes SQL, et plus encore — le tout avec des chaînes de dépendances, des tentatives et une logique conditionnelle intégrées.
L'auto-hébergement de Dagu sur votre propre VPS vous offre un ordonnanceur à binaire unique sans dépendances de base de données. Le stockage basé sur des fichiers simplifie les choses tandis que l'interface utilisateur web offre une surveillance de l'exécution en temps réel, la visualisation des journaux et des contrôles de déclenchement manuel. Ce déploiement inclut une authentification intégrée et un stockage persistant pour les définitions de flux de travail et l'historique d'exécution.
Caractéristiques principales de Dagu
Éditeur de flux de travail DAG
Définir les dépendances de tâches comme des graphes acycliques dirigés en YAML avec exécution parallèle, branchement conditionnel et logique de réessai.
Types d'étapes intégrés
Exécutez des commandes shell, des conteneurs Docker, des requêtes HTTP, des requêtes SQL, des commandes SSH et des opérations S3 en tant que types d'étapes natifs.
Surveillance en temps réel
Suivez la progression de l'exécution du workflow en temps réel via l'interface utilisateur web, avec le statut au niveau des étapes, les journaux et les informations de chronométrage.
Planification Cron
Planifiez des workflows avec des expressions cron et gérez toutes les tâches planifiées depuis un tableau de bord unique.
Intégration d'agent IA
Exécutez des agents de codage IA tels que Claude Code, Codex et Copilot en tant qu'étapes de flux de travail avec un support d'intégration intégré.
Pourquoi exécuter Dagu sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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