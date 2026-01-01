Déployez Cypht en un clic.
Client de messagerie web léger et open source qui unifie plusieurs comptes de messagerie et des fils d'actualité en une seule interface rapide.
Sélectionnez un forfait VPS pour Cypht
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Cypht
Cypht est un client webmail modulaire, open-source, conçu pour la simplicité et la rapidité. Contrairement aux solutions webmail lourdes, Cypht agrège plusieurs comptes de messagerie IMAP et POP3 ainsi que des flux d'actualités RSS/Atom dans une vue de boîte de réception unique et unifiée — vous offrant une image complète de vos communications sans avoir à basculer entre les services.
Construit en PHP avec une base Alpine Linux, Cypht fonctionne efficacement sur du matériel modeste et stocke la configuration utilisateur dans une base de données pour des déploiements multi-utilisateurs fiables. Son architecture basée sur des modules signifie que vous ne chargez que les fonctionnalités dont vous avez besoin, gardant l'interface propre et l'empreinte légère.
Caractéristiques principales de Cypht
Agrégation multi-comptes
Connectez plusieurs comptes de messagerie IMAP et POP3 dans une vue de boîte de réception unifiée pour une gestion plus rapide des e-mails.
Intégration du fil d'actualité
Combinez les flux d'actualités email et RSS/Atom dans une seule interface, réduisant le nombre d'applications dont vous avez besoin pour rester informé.
Architecture Modulaire
Activez uniquement les modules dont vous avez besoin — contacts, calendriers, dossiers IMAP, filtres Sieve, et plus encore — tout en gardant l'interface utilisateur épurée.
Sessions basées sur une base de données
Stocke la configuration utilisateur et les sessions dans MariaDB pour des déploiements multi-utilisateurs fiables et évolutifs.
Empreinte légère
Fonctionne sur Alpine Linux avec Nginx et PHP regroupés dans une seule image d'environ 290 Mo, nécessitant des ressources VPS minimales.
Pourquoi exécuter Cypht sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés