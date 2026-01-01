Déployez CyberChef en un clic.
Le « Couteau Suisse Cyber » du GCHQ avec plus de 300 opérations pour l'encodage, le chiffrement et l'analyse de données dans le navigateur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec CyberChef
CyberChef est un outil web puissant de manipulation de données développé par le GCHQ, proposant plus de 300 opérations intégrées pour le chiffrement, l'encodage, la compression, le hachage et la conversion de formats de données — le tout via une interface intuitive de glisser-déposer. Son système unique de recettes permet d'enchaîner plusieurs opérations en flux de travail réutilisables et partageables, tandis que la fonctionnalité « Magic » détecte automatiquement les types d'encodage pour accélérer l'analyse.
Comme CyberChef fonctionne entièrement côté client dans votre navigateur, les données sensibles ne quittent jamais votre machine. L'auto-hébergement de votre propre instance sur un VPS garantit qu'elle est toujours disponible pour votre équipe, accessible uniquement au sein de votre infrastructure, et libérée de toute dépendance vis-à-vis des versions hébergées publiquement — ce qui est essentiel pour les opérations de sécurité et les flux de travail de réponse aux incidents qui traitent des données confidentielles.
Caractéristiques principales de CyberChef
Plus de 300 opérations intégrées
Couvre Base64, AES, le hachage SHA, les expressions régulières, l'analyse IP, la compression et des dizaines d'autres opérations de transformation de données sans écrire de code.
Enchaînement de recettes
Enchaînez plusieurs opérations en recettes réutilisables qui peuvent être sauvegardées et partagées via une URL, permettant des flux de travail de transformation de données reproductibles et documentés.
Traitement côté client
Toutes les opérations s'exécutent entièrement dans le navigateur — les données ne quittent jamais votre machine, ce qui le rend sûr pour les enquêtes de sécurité sensibles et les analyses confidentielles.
Détection automatique magique
L'opération Magique identifie automatiquement les schémas d'encodage inconnus et suggère les opérations correctes pour les décoder, accélérant ainsi le triage et l'analyse.
Débogage par points d'arrêt
Parcourez les recettes avec des points d'arrêt pour inspecter les états intermédiaires des données et dépanner les pipelines de transformation complexes à plusieurs étapes.
Pourquoi exécuter CyberChef sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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