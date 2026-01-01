CyberChef est un outil web puissant de manipulation de données développé par le GCHQ, proposant plus de 300 opérations intégrées pour le chiffrement, l'encodage, la compression, le hachage et la conversion de formats de données — le tout via une interface intuitive de glisser-déposer. Son système unique de recettes permet d'enchaîner plusieurs opérations en flux de travail réutilisables et partageables, tandis que la fonctionnalité « Magic » détecte automatiquement les types d'encodage pour accélérer l'analyse.

Comme CyberChef fonctionne entièrement côté client dans votre navigateur, les données sensibles ne quittent jamais votre machine. L'auto-hébergement de votre propre instance sur un VPS garantit qu'elle est toujours disponible pour votre équipe, accessible uniquement au sein de votre infrastructure, et libérée de toute dépendance vis-à-vis des versions hébergées publiquement — ce qui est essentiel pour les opérations de sécurité et les flux de travail de réponse aux incidents qui traitent des données confidentielles.