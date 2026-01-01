Deploy Cryptgeon in one click installation.
Zero-knowledge encrypted note and file sharing with self-destructing messages based on views or expiry time.
Sélectionnez un forfait VPS pour Cryptgeon
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Cryptgeon
Cryptgeon is a privacy-focused, open-source alternative to PrivNote for sharing sensitive information securely. All encryption happens client-side in the browser before data ever reaches the server, implementing a zero-knowledge architecture where even administrators cannot read message contents. Notes and files self-destruct after a configurable number of views or a time limit, ensuring sensitive data never lingers.
Self-hosting Cryptgeon on your VPS means your organization's secure communication channel runs on infrastructure you fully control — no third-party services, no data retention policies imposed by others, and complete freedom to configure expiration limits, file size caps, and access policies to match your security requirements.
Caractéristiques principales de Cryptgeon
Zero-Knowledge Encryption
All encryption and decryption happens in the browser, so the server never has access to plaintext content — not even administrators can read messages.
Self-Destructing Messages
Notes and files expire automatically after a set number of views or a time limit, preventing sensitive data from persisting beyond its intended use.
File Sharing Support
Share encrypted files alongside text notes, making it suitable for securely transferring credentials, keys, and confidential documents.
No Account Required
Completely anonymous sharing — recipients access content via a unique link without creating an account or providing personal information.
Password Protection
Add an extra layer of security by protecting notes with a password that recipients must enter before decryption occurs.
Pourquoi exécuter Cryptgeon sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
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