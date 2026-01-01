Déployez Coral Talk, une installation en un clic.
Plateforme de commentaires open source de Vox Media qui réinvente la discussion et la modération sur site pour les salles de rédaction.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Coral Talk
Coral est la plateforme de commentaires open source développée par Vox Media pour alimenter des discussions plus saines sur site pour les organisations de presse, les éditeurs et les créateurs de contenu. Elle remplace les widgets de commentaires tiers par un système auto-hébergé conçu autour des réalités de la gestion d'une communauté : des charges de travail de modération importantes, des acteurs hostiles et la nécessité de conserver les données d'audience au sein de votre propre infrastructure.
Utilisé par plus de 500 rédactions dans 28 pays, dont The Washington Post et The Financial Times, Coral combine une expérience de lecture rapide et accessible avec un ensemble d'outils de modération spécialement conçu pour les équipes éditoriales. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les identités des lecteurs, l'historique des commentaires et les signaux d'engagement sous votre contrôle total plutôt que sous celui d'un SaaS tiers.
Caractéristiques principales de Coral Talk
Boîte à outils de modération
Filtrez et approuvez les commentaires à grande échelle grâce aux files d'attente de réactions, aux listes de mots interdits, au signalement de mots suspects et aux paramètres de modération par article conçus pour les équipes éditoriales.
Questions-réponses et chat en direct
Passez une histoire en mode Q&R ou chat en direct pour organiser des sessions avec des experts invités, des discussions sur l'actualité brûlante ou des entretiens structurés avec les lecteurs.
Engagement de l'auteur
Les commentaires mis en avant, les badges de journaliste et les réponses du personnel intégrées permettent aux journalistes de mettre en avant les meilleures contributions et de répondre aux lecteurs directement dans le fil de discussion.
Authentification unique
Intégrez Coral à votre couche d'identité existante avec l'authentification unique basée sur JWT, les fournisseurs OAuth ou les comptes locaux afin que les lecteurs réutilisent leur connexion au site.
Confidentialité et propriété des données
Les commentaires, les profils et l'historique de modération restent sur votre VPS dans MongoDB, avec des outils d'exportation et de suppression conformes au RGPD intégrés.
Intégrable sur n'importe quel CMS
Un script d'intégration léger intègre Coral dans WordPress, Ghost, Drupal, ou des piles personnalisées sans enfermer votre site dans un seul CMS.
Pourquoi exécuter Coral Talk sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
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