Déployez Copyparty en un clic.
Serveur de fichiers portable avec accès HTTP, WebDAV, SFTP et FTP, téléversements reprenables et aucune dépendance de base de données.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Copyparty
Copyparty est un serveur de fichiers auto-hébergé qui intègre un nombre exceptionnel de fonctionnalités dans un seul conteneur sans base de données externe. Il sert des fichiers via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP et TFTP simultanément, prend en charge les téléchargements fragmentés et reprenables qui survivent aux connexions interrompues, et inclut une bibliothèque multimédia complète avec vignettes, lecture audio et recherche en texte intégral.
L'auto-hébergement de Copyparty sur votre propre VPS vous offre une plateforme de partage de fichiers privée qui fonctionne avec n'importe quel client standard — d'un navigateur à l'Explorateur Windows en passant par FileZilla — sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni frais de stockage récurrents. Étant donné que tout fonctionne dans un seul conteneur avec des données stockées directement sur le système de fichiers, les sauvegardes et les migrations sont simples.
Caractéristiques principales de Copyparty
Accès multi-protocole
Servir des fichiers simultanément via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP et TFTP afin que chaque client — navigateur, gestionnaire de fichiers ou outil CLI — se connecte en utilisant son protocole natif.
Téléversements reprenables
La prise en charge du téléchargement par blocs permet aux transferts de fichiers volumineux de reprendre automatiquement après des interruptions réseau sans redémarrer depuis le début.
Bibliothèque de médias intégrée
Génère automatiquement des miniatures et extrait les métadonnées pour les fichiers audio et vidéo, transformant votre serveur de fichiers en une collection multimédia navigable.
Déduplication de fichiers
La déduplication basée sur le hachage détecte les fichiers identiques lors du téléchargement et ne stocke qu'une seule copie, économisant de l'espace disque sans aucun effort manuel.
Aucune base de données requise
Toutes les données résident directement sur le système de fichiers — pas de PostgreSQL, MySQL ou Redis à gérer, sauvegarder ou migrer en même temps que vos fichiers.
Pourquoi exécuter Copyparty sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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