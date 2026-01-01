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KVM 1
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1 cœur vCPU
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KVM 2
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
641,99 MAD
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Copyparty

Copyparty est un serveur de fichiers auto-hébergé qui intègre un nombre exceptionnel de fonctionnalités dans un seul conteneur sans base de données externe. Il sert des fichiers via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP et TFTP simultanément, prend en charge les téléchargements fragmentés et reprenables qui survivent aux connexions interrompues, et inclut une bibliothèque multimédia complète avec vignettes, lecture audio et recherche en texte intégral.

L'auto-hébergement de Copyparty sur votre propre VPS vous offre une plateforme de partage de fichiers privée qui fonctionne avec n'importe quel client standard — d'un navigateur à l'Explorateur Windows en passant par FileZilla — sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni frais de stockage récurrents. Étant donné que tout fonctionne dans un seul conteneur avec des données stockées directement sur le système de fichiers, les sauvegardes et les migrations sont simples.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Copyparty

Accès multi-protocole

Servir des fichiers simultanément via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP et TFTP afin que chaque client — navigateur, gestionnaire de fichiers ou outil CLI — se connecte en utilisant son protocole natif.

Téléversements reprenables

La prise en charge du téléchargement par blocs permet aux transferts de fichiers volumineux de reprendre automatiquement après des interruptions réseau sans redémarrer depuis le début.

Bibliothèque de médias intégrée

Génère automatiquement des miniatures et extrait les métadonnées pour les fichiers audio et vidéo, transformant votre serveur de fichiers en une collection multimédia navigable.

Déduplication de fichiers

La déduplication basée sur le hachage détecte les fichiers identiques lors du téléchargement et ne stocke qu'une seule copie, économisant de l'espace disque sans aucun effort manuel.

Aucune base de données requise

Toutes les données résident directement sur le système de fichiers — pas de PostgreSQL, MySQL ou Redis à gérer, sauvegarder ou migrer en même temps que vos fichiers.

Pourquoi exécuter Copyparty sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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