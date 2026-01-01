Déployez Convoy en un clic.
Passerelle de webhooks cloud-native et open-source pour ingérer, stocker, déboguer et distribuer de manière fiable des millions d'événements webhook.
Sélectionnez un forfait VPS pour Convoy
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Convoy
Convoy est une passerelle de webhooks open-source et cloud-native conçue pour ingérer, persister, déboguer, livrer et gérer en toute sécurité des millions d'événements de webhook à grande échelle. Conçue pour les équipes d'ingénierie qui envoient des événements à des clients ou reçoivent des événements de tiers, elle résout les difficultés opérationnelles liées à la construction d'une infrastructure de webhook fiable — tentatives automatiques, vérification de signature, gestion des lettres mortes et un tableau de bord d'administration complet pour inspecter chaque livraison.
L'auto-hébergement de Convoy conserve les charges utiles d'événements, les points de terminaison clients et les journaux de livraison au sein de votre VPS, sans tarification par événement et sans visibilité tierce sur votre trafic. PostgreSQL et Redis sont livrés préconfigurés afin que la passerelle soit prête pour les charges de travail de webhook en production dès le premier déploiement.
Caractéristiques principales de Convoy
Livraison fiable
Les stratégies de nouvelle tentative automatiques, exponentielles et linéaires, évitent que les défaillances transitoires au niveau des points de terminaison des clients n'entraînent la perte d'événements de webhook.
Vérification de la signature
Signez les requêtes sortantes avec HMAC et vérifiez les webhooks entrants afin que chaque événement puisse être approuvé par l'expéditeur et le destinataire.
Tableau de bord administrateur
Inspectez, filtrez et rejouez chaque livraison de webhook depuis une interface utilisateur intégrée, sans écrire d'outils de débogage personnalisés.
Passerelle bidirectionnelle
Agit à la fois comme un éditeur sortant vers les clients et une passerelle entrante pour recevoir en toute sécurité des webhooks tiers.
Travailleurs évolutifs
Des processus web et d'agent distincts vous permettent de faire évoluer le débit d'ingestion et de livraison indépendamment à mesure que le volume d'événements augmente.
Données auto-hébergées
Les payloads de webhook, les secrets de point de terminaison et l'historique de livraison restent sur votre infrastructure sans frais SaaS par événement.
Pourquoi exécuter Convoy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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