Convoy est une passerelle de webhooks open-source et cloud-native conçue pour ingérer, persister, déboguer, livrer et gérer en toute sécurité des millions d'événements de webhook à grande échelle. Conçue pour les équipes d'ingénierie qui envoient des événements à des clients ou reçoivent des événements de tiers, elle résout les difficultés opérationnelles liées à la construction d'une infrastructure de webhook fiable — tentatives automatiques, vérification de signature, gestion des lettres mortes et un tableau de bord d'administration complet pour inspecter chaque livraison.

L'auto-hébergement de Convoy conserve les charges utiles d'événements, les points de terminaison clients et les journaux de livraison au sein de votre VPS, sans tarification par événement et sans visibilité tierce sur votre trafic. PostgreSQL et Redis sont livrés préconfigurés afin que la passerelle soit prête pour les charges de travail de webhook en production dès le premier déploiement.