Déployez Convos en un clic.
Client IRC moderne basé sur un navigateur qui vous maintient connecté de manière persistante aux réseaux de discussion depuis n'importe quel appareil.
Sélectionnez un forfait VPS pour Convos
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Convos
Convos est un client IRC entièrement auto-hébergé et toujours actif qui fonctionne sur votre serveur et reste connecté aux réseaux IRC 24 heures sur 24. Contrairement aux clients IRC traditionnels qui se déconnectent lorsque vous les fermez, Convos maintient des connexions persistantes afin que vous ne manquiez jamais un message, même lorsque vos appareils sont hors ligne.
Accédez à vos conversations IRC depuis n'importe quel navigateur sans installer de logiciel. Convos stocke l'intégralité de votre historique de discussion, prend en charge plusieurs utilisateurs et réseaux, et offre une interface moderne et épurée conçue aussi bien pour les utilisateurs occasionnels que pour les communautés IRC de longue date. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur vos données et l'accès des utilisateurs.
Caractéristiques principales de Convos
Connexions permanentes
Convos fonctionne sur votre VPS 24h/24 et 7j/7, restant connecté aux réseaux IRC afin que les messages soient capturés et vous attendent chaque fois que vous vous connectez.
Historique complet des discussions
Tous les messages sont stockés côté serveur et accessibles depuis n'importe quel navigateur, vous offrant un historique consultable sur chaque canal et conversation.
Prise en charge multi-réseaux
Connectez-vous simultanément à plusieurs réseaux IRC et gérez tous les canaux et messages directs à partir d'une seule interface unifiée.
Aucune installation de logiciel
Accédez à votre client IRC entièrement via un navigateur — aucune application de bureau, plugin ou configuration requise sur n'importe quel appareil que vous utilisez.
Compatible multi-utilisateur
Invitez des membres de l'équipe ou des amis à partager votre instance Convos, chacun avec ses propres comptes indépendants et configurations réseau.
Pourquoi exécuter Convos sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés