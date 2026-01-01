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Alternative open-source à Slack et Notion, axée sur le local, combinant le chat, les pages et les bases de données dans un seul espace de travail.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Colanode

Colanode est un espace de travail collaboratif open-source tout-en-un, conçu autour d'une architecture « local-first ». Il combine le chat d'équipe en temps réel, des pages et wikis en texte enrichi, des bases de données personnalisables avec des vues en tableau, kanban et calendrier, ainsi que la gestion de fichiers — couvrant le même périmètre que Slack et Notion dans un seul outil que vous contrôlez entièrement.

Chaque modification est d'abord enregistrée dans une base de données SQLite locale et synchronisée avec le serveur en arrière-plan, de sorte que l'application reste réactive sur des connexions instables et continue de fonctionner hors ligne. Les modifications concurrentes sur les pages et les enregistrements de base de données sont fusionnées avec des CRDTs alimentés par Yjs, éliminant les conflits lorsque les coéquipiers éditent simultanément. L'auto-hébergement conserve chaque message, document et fichier sur une infrastructure que vous possédez, sans frais par utilisateur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Colanode

Synchronisation locale prioritaire

Les modifications sont d'abord écrites dans une base de données SQLite locale, puis synchronisées en arrière-plan, de sorte que l'application reste rapide hors ligne et se rétablit automatiquement lorsque le serveur se reconnecte.

Chat d'équipe en temps réel

Les canaux persistants et les messages directs maintiennent les conversations d'équipe organisées aux côtés de vos documents et données de projet dans le même espace de travail.

Pages de texte enrichi

Un éditeur basé sur des blocs pour les documents, les wikis et les notes — similaire à Notion — avec des intégrations, des blocs de code et des hiérarchies de pages imbriquées pour une connaissance structurée.

Bases de données personnalisées

Structurez les informations avec des champs personnalisés et basculez entre les vues tableau, kanban et calendrier, remplaçant ainsi le besoin d'un outil de suivi de projet ou d'un tableur séparé.

Édition sans conflit

Les CRDTs alimentés par Yjs permettent à plusieurs personnes de modifier la même page ou le même enregistrement simultanément sans écraser les modifications ni nécessiter une résolution manuelle des conflits.

Pourquoi exécuter Colanode sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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