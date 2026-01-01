Déployez Colanode en un clic.
Alternative open-source à Slack et Notion, axée sur le local, combinant le chat, les pages et les bases de données dans un seul espace de travail.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Colanode
Colanode est un espace de travail collaboratif open-source tout-en-un, conçu autour d'une architecture « local-first ». Il combine le chat d'équipe en temps réel, des pages et wikis en texte enrichi, des bases de données personnalisables avec des vues en tableau, kanban et calendrier, ainsi que la gestion de fichiers — couvrant le même périmètre que Slack et Notion dans un seul outil que vous contrôlez entièrement.
Chaque modification est d'abord enregistrée dans une base de données SQLite locale et synchronisée avec le serveur en arrière-plan, de sorte que l'application reste réactive sur des connexions instables et continue de fonctionner hors ligne. Les modifications concurrentes sur les pages et les enregistrements de base de données sont fusionnées avec des CRDTs alimentés par Yjs, éliminant les conflits lorsque les coéquipiers éditent simultanément. L'auto-hébergement conserve chaque message, document et fichier sur une infrastructure que vous possédez, sans frais par utilisateur.
Caractéristiques principales de Colanode
Synchronisation locale prioritaire
Les modifications sont d'abord écrites dans une base de données SQLite locale, puis synchronisées en arrière-plan, de sorte que l'application reste rapide hors ligne et se rétablit automatiquement lorsque le serveur se reconnecte.
Chat d'équipe en temps réel
Les canaux persistants et les messages directs maintiennent les conversations d'équipe organisées aux côtés de vos documents et données de projet dans le même espace de travail.
Pages de texte enrichi
Un éditeur basé sur des blocs pour les documents, les wikis et les notes — similaire à Notion — avec des intégrations, des blocs de code et des hiérarchies de pages imbriquées pour une connaissance structurée.
Bases de données personnalisées
Structurez les informations avec des champs personnalisés et basculez entre les vues tableau, kanban et calendrier, remplaçant ainsi le besoin d'un outil de suivi de projet ou d'un tableur séparé.
Édition sans conflit
Les CRDTs alimentés par Yjs permettent à plusieurs personnes de modifier la même page ou le même enregistrement simultanément sans écraser les modifications ni nécessiter une résolution manuelle des conflits.
Pourquoi exécuter Colanode sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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