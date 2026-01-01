Colanode est un espace de travail collaboratif open-source tout-en-un, conçu autour d'une architecture « local-first ». Il combine le chat d'équipe en temps réel, des pages et wikis en texte enrichi, des bases de données personnalisables avec des vues en tableau, kanban et calendrier, ainsi que la gestion de fichiers — couvrant le même périmètre que Slack et Notion dans un seul outil que vous contrôlez entièrement.

Chaque modification est d'abord enregistrée dans une base de données SQLite locale et synchronisée avec le serveur en arrière-plan, de sorte que l'application reste réactive sur des connexions instables et continue de fonctionner hors ligne. Les modifications concurrentes sur les pages et les enregistrements de base de données sont fusionnées avec des CRDTs alimentés par Yjs, éliminant les conflits lorsque les coéquipiers éditent simultanément. L'auto-hébergement conserve chaque message, document et fichier sur une infrastructure que vous possédez, sans frais par utilisateur.