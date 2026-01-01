Déployez Coder en un clic.
Plateforme open-source pour le provisionnement d'environnements de développement cloud auto-hébergés à partir de modèles Terraform sur votre propre infrastructure.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Coder
Coder est la principale plateforme open source pour les environnements de développement cloud auto-hébergés, utilisée par les organisations d'ingénierie pour standardiser, sécuriser et faire évoluer leur infrastructure de développement. Les équipes de plateforme définissent les espaces de travail comme des modèles Terraform — spécifiant l'IDE, les dépendances, l'allocation des ressources et l'accès réseau — et les développeurs déploient des environnements cohérents et prêts à coder en quelques minutes plutôt que de passer des jours à la configuration locale.
L'auto-hébergement de Coder sur votre VPS signifie que le code source et les identifiants ne quittent jamais votre infrastructure, répondant ainsi aux exigences strictes de sécurité et de conformité. L'intégration du socket Docker permet à Coder de provisionner des espaces de travail basés sur des conteneurs directement sur l'hôte, offrant à chaque développeur des environnements isolés soutenus par la puissance de calcul de votre VPS, tout en vous permettant de conserver un contrôle centralisé sur les ressources, les journaux d'audit et les politiques d'accès.
Caractéristiques principales de Coder
Modèles d'espaces de travail Terraform
Définissez des environnements de développement reproductibles sous forme de code et provisionnez des espaces de travail cohérents pour chaque développeur en un seul clic.
Tout IDE pris en charge
Les développeurs se connectent en utilisant VS Code, JetBrains, ou des éditeurs basés sur un navigateur via SSH sans modifier leur flux de travail préféré.
Démarrage et arrêt automatiques
Les espaces de travail démarrent automatiquement à l'accès et s'arrêtent selon une planification, réduisant la consommation de ressources inactives et les coûts d'infrastructure.
SSO et journalisation d'audit
Intégrer avec OIDC, GitHub ou des fournisseurs d'identité d'entreprise et maintenir des pistes d'audit complètes pour la sécurité et la conformité.
Quotas de ressources
Définissez des limites de CPU et de mémoire par utilisateur pour empêcher les espaces de travail incontrôlables de consommer toutes les ressources VPS disponibles.
Pourquoi exécuter Coder sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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