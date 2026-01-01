Déployez Cloudflared en un clic.
Démon Cloudflare Tunnel qui expose des services en toute sécurité sur Internet sans ouvrir les ports du pare-feu.
Sélectionnez un forfait VPS pour Cloudflared
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Cloudflared
Cloudflared est le démon client de Cloudflare Tunnel, créant des connexions chiffrées uniquement sortantes de votre VPS vers le réseau périphérique de Cloudflare. En acheminant tout le trafic via Cloudflare avant qu'il n'atteigne votre origine, vous bénéficiez d'une protection DDoS intégrée et d'une couverture WAF, sans jamais ouvrir de ports de pare-feu entrants ni exposer l'adresse IP de votre serveur.
L'auto-hébergement du démon Cloudflared sur un VPS fournit un tunnel stable et toujours actif qui n'est pas soumis aux limitations de fiabilité des connexions Internet domestiques. Vos jetons Cloudflare et la configuration de votre tunnel sont stockés sur une infrastructure que vous contrôlez, et l'interface utilisateur web incluse rend la configuration initiale et la gestion continue simples sans utiliser la ligne de commande.
Caractéristiques principales de Cloudflared
Aucun port entrant requis
Toutes les connexions sont initiées depuis votre serveur, ce qui élimine la nécessité d'ouvrir des règles de pare-feu ou de configurer le transfert de port NAT.
Protection de l'adresse IP d'origine
Le trafic atteint votre serveur uniquement via Cloudflare, masquant l'adresse IP de votre VPS aux scanners et aux tentatives d'attaque directe.
Protection DDoS intégrée
Cloudflare absorbe les attaques volumétriques en périphérie avant qu'aucun trafic n'atteigne votre serveur d'origine.
Intégration Confiance Zéro
Associez les tunnels à Cloudflare Access pour appliquer une authentification basée sur l'identité sur n'importe quel service interne sans VPN.
Configuration basée sur le web
Gérez les jetons de tunnel et les routes via une interface utilisateur web incluse sans passer par la ligne de commande.
Pourquoi exécuter Cloudflared sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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