Déployez CloudBeaver en un clic.
Outil de gestion de base de données basé sur le web développé par l'équipe DBeaver, prenant en charge PostgreSQL, MySQL, MongoDB et des dizaines d'autres.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec CloudBeaver
CloudBeaver est une application de gestion de bases de données basée sur le web, développée par l'équipe derrière le populaire client de bureau DBeaver. Elle apporte une administration de bases de données de qualité professionnelle à n'importe quel navigateur, permettant aux équipes d'interroger, de visualiser et de gérer plusieurs systèmes de bases de données à partir d'une interface unique sans installer de logiciel de bureau sur chaque machine.
L'auto-hébergement de CloudBeaver sur votre VPS maintient les identifiants de base de données et les résultats de requêtes au sein de votre propre réseau. Vous évitez d'exposer des bases de données individuelles à l'internet public tout en offrant à votre équipe un accès centralisé et contrôlé par les rôles aux bases de données dont elle a besoin — depuis n'importe quel appareil, depuis n'importe quel endroit.
Caractéristiques principales de CloudBeaver
Prise en charge multi-bases de données
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server et bien d'autres depuis une interface unifiée.
Générateur de requêtes visuel
Créez des requêtes complexes avec une interface glisser-déposer, réduisant les erreurs et facilitant l'accès pour les utilisateurs moins expérimentés.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Gérez les autorisations des utilisateurs au niveau de la connexion afin que les membres de l'équipe ne voient que les bases de données auxquelles ils sont autorisés à accéder.
Éditeur SQL avancé
Éditeur complet avec coloration syntaxique, autocomplétion et historique des requêtes pour un travail quotidien productif sur les bases de données.
Visualisation de données
Affichez les résultats de requête sous forme de graphiques et de diagrammes directement dans le navigateur, sans avoir à les exporter vers un outil de BI distinct.
Pourquoi exécuter CloudBeaver sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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