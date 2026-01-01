CloudBeaver est une application de gestion de bases de données basée sur le web, développée par l'équipe derrière le populaire client de bureau DBeaver. Elle apporte une administration de bases de données de qualité professionnelle à n'importe quel navigateur, permettant aux équipes d'interroger, de visualiser et de gérer plusieurs systèmes de bases de données à partir d'une interface unique sans installer de logiciel de bureau sur chaque machine.

L'auto-hébergement de CloudBeaver sur votre VPS maintient les identifiants de base de données et les résultats de requêtes au sein de votre propre réseau. Vous évitez d'exposer des bases de données individuelles à l'internet public tout en offrant à votre équipe un accès centralisé et contrôlé par les rôles aux bases de données dont elle a besoin — depuis n'importe quel appareil, depuis n'importe quel endroit.