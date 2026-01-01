Déployez ClassroomIO en un clic.
Système de gestion de l'apprentissage open source pour la conformité, la formation des clients et les programmes de formation des partenaires.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ClassroomIO
ClassroomIO est un système de gestion de l'apprentissage entièrement open source conçu pour les entreprises qui ont besoin d'exécuter des formations de conformité, des académies de formation client et des programmes de certification partenaires à partir d'une seule plateforme. Il regroupe des cours illimités, des leçons, des exercices, des espaces de travail multi-organisations, des certificats de marque et un constructeur de cours IA qui rédige des plans et du contenu de leçons pour vous.
L'auto-hébergement de ClassroomIO sur votre propre VPS maintient les dossiers des apprenants, les identifiants de certificat et les données d'audit de formation sous votre contrôle — pas de frais par siège, pas de verrouillage fournisseur et pas de tiers entre votre organisation et ses données de formation. La pile est livrée avec Postgres, Redis et un stockage d'objets compatible S3, de sorte que l'ensemble du LMS fonctionne sans aucun service externe.
Caractéristiques principales de ClassroomIO
Formation à la conformité
Suivez les échéances, les renouvellements, les périodes de grâce et les dispenses avec des certificats de marque et des identifiants personnalisés pour les programmes de formation réglementés.
Créateur de cours IA
Générer des plans de cours, du contenu de leçons et des devoirs en utilisant Gemini, GPT-4o ou Claude — puis affiner le résultat dans l'éditeur.
Tuteur de cours IA
L'assistant IA en cours de leçon répond aux questions des apprenants sur la page, en se basant sur le matériel de cours environnant.
Programmes et Cohortes
Regroupez les cours en programmes avec des objectifs, la planification des cohortes, la gestion d'équipe et le suivi partagé des progrès.
Espaces de travail multi-organisations
Gérez des organisations distinctes avec leur propre image de marque, des domaines personnalisés et des enseignants à partir d'une seule instance ClassroomIO.
API REST et Webhooks
Inscrire des utilisateurs, déclencher des automatisations et recevoir des événements tels que certificate.issued ou enrollment.completed pour intégrer ClassroomIO à votre pile.
Pourquoi exécuter ClassroomIO sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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