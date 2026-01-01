Jusqu'à 69% de réduction sur CitrineOS

Déployez CitrineOS en un clic.

Système de gestion de bornes de recharge open source OCPP 2.0.1 pour les opérateurs de réseaux de véhicules électriques.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
62,99 MAD /mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez CitrineOS en un clic.

Sélectionnez un forfait VPS pour CitrineOS

63 % de réduction
KVM 1
170,99 MAD
62,99 MAD /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
62 % de réduction
KVM 2
217,99 MAD
82,99 MAD /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99 MAD
113,99 MAD /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99 MAD
227,99 MAD /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
63 % de réduction
KVM 1
170,99 MAD
62,99 MAD /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
62 % de réduction
KVM 2
217,99 MAD
82,99 MAD /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99 MAD
113,99 MAD /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99 MAD
227,99 MAD /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec CitrineOS

CitrineOS est un système de gestion de stations de recharge (CSMS) open-source de LF Energy, basé sur le protocole OCPP 2.0.1, avec une compatibilité descendante pour OCPP 1.6. Le serveur achemine les messages WebSocket des bornes de recharge pour VE, persiste les transactions et la configuration dans PostgreSQL avec PostGIS, et expose des API REST et GraphQL via une couche Hasura pour les intégrations d'opérateurs.

L'auto-hébergement de CitrineOS sur votre VPS vous permet de garder la télémétrie des stations, les autorisations des conducteurs et l'historique des transactions sous votre propre contrôle, au lieu d'un cloud fournisseur. La console Hasura GraphQL vous permet d'interroger et de gérer les données des stations de recharge directement dans le navigateur, tandis que les ports WebSocket OCPP restent ouverts pour la connexion des bornes de recharge.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de CitrineOS

OCPP 2.0.1 natif

Implémente le dernier protocole Open Charge Point avec des profils de sécurité certifiés de base et avancés, ainsi qu'une compatibilité ascendante pour les stations OCPP 1.6.

Console de données GraphQL

Hasura génère automatiquement une API GraphQL typée et une console au-dessus du schéma CitrineOS, permettant des requêtes en temps réel sur les sessions, les valeurs de compteur et l'état des stations.

Routeur de messages modulaire

Un système de modules piloté par des décorateurs achemine les messages OCPP via RabbitMQ, de sorte que les modules d'autorisation, de transactions et de rapports évoluent indépendamment de la couche WebSocket.

Accès aux données GraphQL

Hasura génère automatiquement une API GraphQL typée sur le schéma PostgreSQL de CitrineOS, exposant des abonnements en temps réel pour les sessions, les valeurs de compteur et l'état des stations.

Stockage compatible S3

L'instance MinIO intégrée stocke les images de firmware, les journaux de station et les paquets de certificats via l'API S3 standard, prête à être remplacée ultérieurement par AWS S3 ou GCS.

Pourquoi exécuter CitrineOS sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Déployez localement. Propulsez à l'international.

Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

Testez notre service en toute sérénité grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre politique de remboursement.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

n8n

n8n

Plateforme d'automatisation des flux de travail, avec une interface visuelle basée sur des nœuds

Déployer
Postiz

Postiz

Plateforme de planification de médias sociaux open source avec création de contenu basée sur l'IA

Déployer
Activepieces

Activepieces

Automatisation de flux de travail open source sans code avec plus de 200 intégrations d'applications

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.