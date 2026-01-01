Déployez CitrineOS en un clic.
Système de gestion de bornes de recharge open source OCPP 2.0.1 pour les opérateurs de réseaux de véhicules électriques.
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Ce que vous pouvez construire avec CitrineOS
CitrineOS est un système de gestion de stations de recharge (CSMS) open-source de LF Energy, basé sur le protocole OCPP 2.0.1, avec une compatibilité descendante pour OCPP 1.6. Le serveur achemine les messages WebSocket des bornes de recharge pour VE, persiste les transactions et la configuration dans PostgreSQL avec PostGIS, et expose des API REST et GraphQL via une couche Hasura pour les intégrations d'opérateurs.
L'auto-hébergement de CitrineOS sur votre VPS vous permet de garder la télémétrie des stations, les autorisations des conducteurs et l'historique des transactions sous votre propre contrôle, au lieu d'un cloud fournisseur. La console Hasura GraphQL vous permet d'interroger et de gérer les données des stations de recharge directement dans le navigateur, tandis que les ports WebSocket OCPP restent ouverts pour la connexion des bornes de recharge.
Caractéristiques principales de CitrineOS
OCPP 2.0.1 natif
Implémente le dernier protocole Open Charge Point avec des profils de sécurité certifiés de base et avancés, ainsi qu'une compatibilité ascendante pour les stations OCPP 1.6.
Console de données GraphQL
Hasura génère automatiquement une API GraphQL typée et une console au-dessus du schéma CitrineOS, permettant des requêtes en temps réel sur les sessions, les valeurs de compteur et l'état des stations.
Routeur de messages modulaire
Un système de modules piloté par des décorateurs achemine les messages OCPP via RabbitMQ, de sorte que les modules d'autorisation, de transactions et de rapports évoluent indépendamment de la couche WebSocket.
Accès aux données GraphQL
Hasura génère automatiquement une API GraphQL typée sur le schéma PostgreSQL de CitrineOS, exposant des abonnements en temps réel pour les sessions, les valeurs de compteur et l'état des stations.
Stockage compatible S3
L'instance MinIO intégrée stocke les images de firmware, les journaux de station et les paquets de certificats via l'API S3 standard, prête à être remplacée ultérieurement par AWS S3 ou GCS.
Pourquoi exécuter CitrineOS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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